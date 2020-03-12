«О, брат, это жулики!» Петербургский бизнес отвечает народу Путина за свою репутацию

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Президент России рассказал о развитии бизнеса в стране в интервью ТАСС, опубликованном 12 марта. «Я правильно понял: торгаш тире жулик?» — переспрашивает журналист Андрей Ванденко. «В сознании народа, мы же так говорим, — отвечает глава государства. — Я ж тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному… мы все так думаем». «Фонтанка» спросила у петербургского бизнеса разного рода, каково ему под гнетом высочайших подозрений.



Владимир Гурьев, президент торгового дома «Вимос»:

— Я себя не ощущаю жуликом. Я плачу налоги, у меня белое предприятие. А торгаш — это при коммунистах было имя нарицательное. А сейчас совсем другое дело. Я предприниматель. Со стороны русского народа я раньше чувствовал к себе примерно такое отношение, а сейчас не чувствую. Если бы мне это Путин прямо сказал, я бы ему ответил, что русский народ тут заблуждается. Я вообще-то тоже русский народ и патриот русского народа. Я себя и остальных предпринимателей не считаю жуликами, даже при всех негативных вещах, которые происходят, как и везде.



Мария Евневич, совладелица «Максидома»:

— Не только представители торговли, но и предприниматели в целом у народа ассоциируются с жуликами. Мнение формируется телевизором, где основной контент — это сериалы и главный герой сериала в половине случаев — это мент. А что в этих сериалах говорят про деньги? Там хоть был раз положительный персонаж, у которого есть деньги? Если появляется персонаж с деньгами, то он либо эти деньги украл, либо мерзкий сам по себе. Так формируется общественное мнение.

Я сталкивалась лично с таким отношением и со стороны городской администрации. Заместитель главы комитета по инвестициям из прежней администрации, когда мы с ним обсуждали налоговые льготы для компаний, которые вносят существенный инвестиционный вклад в развитие города, сказал мне, что они делали эти льготы для приличных людей, а не для каких-то там торгашей.



Ашот Эфендиев, глава компании «Монолит», управляющей сетью фруктовых лавок:

— Я сомневаюсь, что он (Путин. — Прим. ред.) это имел в виду. Не может быть, чтобы президент так высказался, он компетентный и грамотный человек, и я не замечал, чтобы он в своих выступлениях кого-либо оскорблял. Не думаю, что имеется в виду, что все продавцы, торгаши это жулики. Не верю. Со стороны обывателей такое отношение бывает. В переходном периоде в 90-е годы это довольно много говорили, но сейчас эта фраза не столь актуальна. Говорить, что все торговцы жулики, это аморально и глупо.



У меня бизнес с фруктами и овощами связан, вокруг них надо постоянно кружиться, постоянно работать, плохие плоды убирать, чистить, приносить, ставить. Такие большие, длительные бизнес-процессы. Кто это будет делать? Надо пахать и работать. Как ты человеку скажешь «жулик», когда человек работает, чтобы хороший был оборот, чтоб люди приходили, покупали, верили, что в этом месте обслужат хорошо. Необразованные люди говорят: «Жулики». Я не верю, что наш президент всех торговцев называет жуликами.

Александр Шестаков, глава «Первой мебельной фабрики»:

— Я не чувствую себя жуликом и торгашом, хотя тоже являюсь частью народа. Мне кажется, это несправедливое мнение не соответствует истине. Однако такое же отношение к себе я чувствую со стороны госорганов — налоговой и других проверяющих. Пытаться переломить это их отношение к себе я даже не пытался. Это бесполезно.

Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема»:

— Полностью согласен с Владимиром Владимировичем. Действительно, я жулик и торгаш. Как я с этим живу? С трудом. Но поделать ничего невозможно с этим. И неудивительно, что такое же отношение к нам наблюдается у чиновников. Эту ситуацию не переломить, это зашито на подкорке русского народа. Если бы Путин мне это в лицо сказал, я ему бы ответил, что полностью с ним согласен. Извините меня, Владимир Владимирович, что я живу в стране, которой вы правите.



Алексей Третьяков, председатель Совета Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка:

— Население в первую очередь как к жуликам относится к крупным торговым сетям, потому что распространяется информация и о сумасшедших наценках, и о выкручивании рук отечественным производителям. Но для того, чтобы расчистить место для транснациональных сетей от малого бизнеса, павильонов, со стороны властей была бешеная пропаганда по поводу торгашей, спекулянтов и прочее. Сейчас тенденция меняется к лучшему, потому что нельзя весь народ обманывать все время.



Что касается власти, то она ко всему малому бизнесу подходит с позиций презумпции виновности. А сейчас он еще и отдан в качестве кормовой базы низовому чиновничеству. Не только с точки зрения примитивной коррупции; часто малый бизнес должен решать проблемы какого-то органа власти, у которого нет денег на это. Давно еще, в нулевые, для продления договора аренды я должен быть обеспечить подсветку одного из монастырей Петроградской стороны.



Игорь Букато, собственник СК «Возрождение»:



— Может быть, я не сталкиваюсь с теми людьми, которые так считают. Но так жизнь устроена: если нас не будет, все должны пойти на работу к государству, а оно не может принять всех на работу. Поэтому та часть людей, которая организует бизнес, является [для людей] работодателями, кормильцами. А те, кто работает на государственных предприятиях, — для них кормилец государство. Отношение такое: тот, кто на госпредприятиях, он может считать, что в частном бизнесе что-то не так. А у нас нормальный коллектив, нормальная команда.



У нас же чиновники как: задача поставлена сверху, и один работает адекватно, а другому галочку нужно поставить. Иногда бывает, что контролирующие органы со стороны силовых структур задают вопросы, а мы даже не можем понять, что нарушаем. Бывает. Но я бы не сказал, что это система. Волнами проходит; было такое года 4–5 назад, а сейчас я бы не сказал. Все заняты выполнением заданных задач, и мы вовлечены в тот же процесс, но как частный бизнес.

Юнис Теймурханлы, совладелец отеля «Гельвеция»:

