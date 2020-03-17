Греф призвал не трогать деньги руками из-за коронавируса. «Пальчик, пожалуйста, дезинфицируйте»

Герман Греф попросил россиян по возможности отказаться от использования наличных и перейти на банковские карты. Как 17 марта пояснил глава Сбербанка, такие меры необходимы во время обострения ситуации с COVID-19, пишет РИА Новости.



«Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал <…> Если вы пользуетесь банкоматом с целью получения наличных, пожалуйста, следите за чистотой ваших рук. После использования банкомата пальчик, которым вы нажимаете пин-код, пожалуйста, дезинфицируйте или делайте это в перчатках», — заявил Греф.

