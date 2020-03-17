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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 18:08
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Греф призвал не трогать деньги руками из-за коронавируса. «Пальчик, пожалуйста, дезинфицируйте»

Герман Греф попросил россиян по возможности отказаться от использования наличных и перейти на банковские карты. Как 17 марта пояснил глава Сбербанка, такие меры необходимы во время обострения ситуации с COVID-19, пишет РИА Новости.

«Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал <…> Если вы пользуетесь банкоматом с целью получения наличных, пожалуйста, следите за чистотой ваших рук. После использования банкомата пальчик, которым вы нажимаете пин-код, пожалуйста, дезинфицируйте или делайте это в перчатках», — заявил Греф.

Кроме того, глава Сбербанка рассказал, что годовое собрание акционеров компании пройдет 24 апреля в заочной форме «в силу экстремальных обстоятельств». Отметим, об опасности денег как переносчика заболевания ранее уже предупреждал Центробанк РФ.

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Комментарии (1)

Иван Оклахома
Карта Мир бесконтактно банкоматами не считывается.
Вот уроды!
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