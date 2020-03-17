На Светлановском проспекте, на тротуаре возле дома 1, груженный песком самосвал Ford провалился задними колесами в яму, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» . Судя по фото, около дома ведутся работы. По словам участника группы Александра, там ремонтируют трубы. На сайте ГАТИ информации о каких-либо работах по этому адресу нет.

Морозный вторник, 17 марта, успел отметиться сразу несколькими происшествиями со спецмашинами в Петербурге. Коммунальной технике досталось от обычных водителей, а строительная попала впросак сама.

Также днем 16 марта на Парашютной улице, напротив дома 56, корпус 1, водитель легкового такси «Ситимобил» догнал автоцистерну, пишут очевидцы. Как отмечают в комментариях, машина такси попортила себе «лицо» о задний бампер ассенизаторской машины.



Причем авария произошла как раз на участке, где проезд сужен из-за работ: по данным ГАТИ Петербурга, СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ликвидирует там аварию на водопроводе. Ограничения будут действовать до 18 марта. В результате, пока такси не оттащили, проезд был возможен только через «карман».