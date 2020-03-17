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17.03.2020 15:09
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Возвращение зимы не задалось у спецтехники: на Светлановском провалился самосвал, на Казакова подбили трактор, на Парашютной — ассенизатора

Морозный вторник, 17 марта, успел отметиться сразу несколькими происшествиями со спецмашинами в Петербурге. Коммунальной технике досталось от обычных водителей, а строительная попала впросак сама.

На Светлановском проспекте, на тротуаре возле дома 1, груженный песком самосвал Ford провалился задними колесами в яму, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, около дома ведутся работы. По словам участника группы Александра, там ремонтируют трубы. На сайте ГАТИ информации о каких-либо работах по этому адресу нет.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Также днем 16 марта на Парашютной улице, напротив дома 56, корпус 1, водитель легкового такси «Ситимобил» догнал автоцистерну, пишут очевидцы. Как отмечают в комментариях, машина такси попортила себе «лицо» о задний бампер ассенизаторской машины.

Причем авария произошла как раз на участке, где проезд сужен из-за работ: по данным ГАТИ Петербурга, СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ликвидирует там аварию на водопроводе. Ограничения будут действовать до 18 марта. В результате, пока такси не оттащили, проезд был возможен только через «карман».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

А несколькими часами ранее перекресток улицы Маршала Казакова и проспекта Героев не поделили легковой автомобиль и трактор, сообщили в «ДТП и ЧП». По словам очевидицы Анны, водитель легковушки проехал на красный свет. «Я переходила как раз пр. Героев, на половине дороги загорелся красный, и стояла ждала, и эта авария произошла», — рассказала она.

Отметим, что соседний перекресток по Маршала Казакова — с улицей Доблести — известен частыми ДТП. Только в конце февраля 2020 года на нем дважды снесли одно и то же ограждение проезжей части.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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