Забор на Доблести снесли второй раз за неделю. Полет машины на тротуар попал на камеру

Перекресток в Красносельском районе Петербурга, известный частыми авариями с вылетом на тротуар, вновь напомнил о себе днем 26 февраля. Меньше чем неделю назад ровно на том же месте произошло аналогичное ДТП, и буквально накануне там восстановили поврежденные в нем забор и столб.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке улицы Доблести с улицей Маршала Казакова в этот раз произошло сразу две аварии, участниками которых стали в общей сложности четыре легковых автомобиля. Сначала столкнулись белая и синяя легковушки, после чего первая, пробив металлическое ограждение дороги, вылетела на тротуар. После этого на перекрестке встретилась вторая пара машин, но они остались стоять на проезжей части — вероятно, удар был не настолько силен.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

«Я свидетель аварии.... Белая уж оооочень быстро ехала, а синяя высунулась сильно, вот и результат. А вторая пара, видимо, смотрели на эту аварию и медленно довольно врезались», — пишет участница группы Ольга. Позднее в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилось видео момента, когда столкнулись первые два автомобиля. На записи видно, как синяя легковушка выезжает на перекресток, хотя соседний автомобиль стоит и ждет момента, и получает удар от белой машины в переднюю часть справа. После этого оба автомобиля относит в сторону: один — на тротуар, второй, закрутив, — к пешеходному переходу.

Со слов очевидцев, в ДТП есть как минимум один пострадавший. «В скорой водитель одной из машин. Голову перевязали», — пишет Дмитрий. Информация уточняется. После аварии на перекрестке также перестал работать светофор. «Сейчас ехала там, не работает светофор. Хотя пару часов назад работал. Просто кто поворачивает с Казакова налево на Доблести часто вылезают, когда зелёный тем, кто по Казакова несётся со стороны залива. Там скорость у всех больше 80 часто», — пишет Татьяна. Участники «ДТП и ЧП» подметили, что вылетевшая на тротуар легковушка снесла вдобавок управляющий контроллер светофора.