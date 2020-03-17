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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 13:46
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Китайский AliExpress оправился от коронавируса. Тем, кто заждался посылок, отплатят десятками миллионов рублей

Посылки из Китая, заказанные через AliExpress, больше не будут задерживаться. 95% производителей, продающих свои товары через платформу, оправились от коронавируса и вернулись к нормальной работе. Об этом 17 марта сообщает AliExpress Россия.

«Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли задерживаться, восстанавливаются, – задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней. 16 марта были произведены последние отмены продавцами площадки задержанных за время карантина заказов и оплата за них будет возвращена покупателям», - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что за время карантина в Китае продажи товаров от российских производителей выросли на 20%, что вполне объяснимо.

К слову, пользователям, чьи отправления задержались, предложены купоны со скидкой на следующую покупку. Компенсация зависит от длительности ожидания. Общая сумма скидочных купонов составит 90 млн рублей.

Напомним, несмотря на всевозможные слухи о том, что коронавирус можно получить по почте, AliExpress стал самым популярным онлайн-ритейлером в России.

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