Китайский AliExpress оправился от коронавируса. Тем, кто заждался посылок, отплатят десятками миллионов рублей

Посылки из Китая, заказанные через AliExpress, больше не будут задерживаться. 95% производителей, продающих свои товары через платформу, оправились от коронавируса и вернулись к нормальной работе. Об этом 17 марта сообщает AliExpress Россия.



«Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли задерживаться, восстанавливаются, – задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней. 16 марта были произведены последние отмены продавцами площадки задержанных за время карантина заказов и оплата за них будет возвращена покупателям», - говорится в сообщении.

