Коронавирус за день лишил 20 богатейших людей мира 68 миллиардов долларов

Крупнейшее падение индексов американских компаний со времен 1987 года лишило богатейших людей мира миллиардов долларов.



«Растущие рыночные потери на фоне пандемии коронавируса унесли 293 миллиарда долларов из состояния 20 самых богатых людей мира всего за месяц», — сообщает 17 марта журнал Forbes.



Наибольшие убытки богачи понесли в понедельник, 16 марта, который уже назвали худшим с «черного понедельника» 1987 года. В этот день состояние 20 миллиардеров сократилось на 66 миллиардов долларов.



Больше всех из-за коронавируса потерял генеральный директор производящего товары класса люкс LVMH Бернар Арно. Он лишился 29,6 миллиарда долларов с 13 февраля, так как акции концерна упали почти на 30%. Недавно LVMH, куда входят Christian Dior, Givenchy и Guerlain, решил переформатировать свои заводы для производства антисептика.

