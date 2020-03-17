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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 11:58
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Коронавирус за день лишил 20 богатейших людей мира 68 миллиардов долларов

Крупнейшее падение индексов американских компаний со времен 1987 года лишило богатейших людей мира миллиардов долларов.

«Растущие рыночные потери на фоне пандемии коронавируса унесли 293 миллиарда долларов из состояния 20 самых богатых людей мира всего за месяц», — сообщает 17 марта журнал Forbes.

Наибольшие убытки богачи понесли в понедельник, 16 марта, который уже назвали худшим с «черного понедельника» 1987 года. В этот день состояние 20 миллиардеров сократилось на 66 миллиардов долларов.

Больше всех из-за коронавируса потерял генеральный директор производящего товары класса люкс LVMH Бернар Арно. Он лишился 29,6 миллиарда долларов с 13 февраля, так как акции концерна упали почти на 30%. Недавно LVMH, куда входят Christian Dior, Givenchy и Guerlain, решил переформатировать свои заводы для производства антисептика.

«Фонтанка» следит за всеми событиями, связанными с коронавирусом, в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

Vahmistroff
Ну хоть какая-то польза от вируса!
McGillavry
Богатейшие даже не заметят такой потери. Но хоть одна биржевая инвеститутка задумывалась над тем, в какую сумму их «опасения» обходятся людям, которые, в отличие от всех этих брокеров, трейдеров, экспертов и аналитиков, зарабатывают честным трудом, а не узаконенной формой массового мошенничества и грабежа.
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