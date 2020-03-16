Во Франции выпустят антисептики от Dior и Givenchy

Концерн LVMH собирается начать производство санитайзеров на линии для духов Christian Dior, Givenchy и Guerlain.



«Официальные представители компании сообщили, что первые поставки [геля для рук] во французские органы здравоохранения ожидаются вечером в понедельник, и планируется, что в течение первой недели будет произведено 12 тонн антисептика», — сообщает 16 марта газета The New York Times.



Под производство санитайзеров будут отданы мощности заводов в Орлеане, Шартре и Бове, где делают фирменные духи. Гель для рук будут выпускать столько, сколько потребуется, заявили в LVMH.

