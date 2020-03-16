FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
73.19р81.86р
16.03.2020 11:19
1
Печать

Во Франции выпустят антисептики от Dior и Givenchy

Концерн LVMH собирается начать производство санитайзеров на линии для духов Christian Dior, Givenchy и Guerlain.

«Официальные представители компании сообщили, что первые поставки [геля для рук] во французские органы здравоохранения ожидаются вечером в понедельник, и планируется, что в течение первой недели будет произведено 12 тонн антисептика», — сообщает 16 марта газета The New York Times.

Под производство санитайзеров будут отданы мощности заводов в Орлеане, Шартре и Бове, где делают фирменные духи. Гель для рук будут выпускать столько, сколько потребуется, заявили в LVMH.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

aleksejkorobov
что ж. ждём когда chanel и gucci начнут выпускать маски.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний