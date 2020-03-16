Американские биржи снова ставят антирекорды. Трамп уже заговорил о рецессии в экономике США

Американские биржи закрылись вечером 16 марта мощным падением. Индекс Nasdaq потерял 12,3%, S&P 500 — 12%, а Dow Jones — 12,9%.



Последний результат стал антирекордом — это максимальное падение Dow Jones с «черного понедельника» 1987 года, когда он снизился на 22%.



Отметим, вечером падение индексов усилилось из-за новых заявлений президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что из-за распространения коронавируса экономика страны может впасть в рецессию. Напомним, американский лидер также говорил об ужесточении мер по борьбе с инфекцией — например, гражданам рекомендовано не собираться группами более 10 человек, а также не есть в ресторанах и барах.

