FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 21:58
1
Печать

Туропоток на границе с Финляндией резко сократился на фоне падения рубля и новостей о коронавирусе

В последние пару недель пассажиропоток на российско-финляндской границе упал на 21,4% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пограничная охрана Финляндии 16 марта.

Для сравнения, ещё в конце февраля - начале марта рост составлял 27%. Как отметили в ведомстве, на сокращение повлияло празднование 8 Марта, снижение курса рубля и, особенно в последнее время, меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса. Рекомендация финского МИДа об отказе от путешествий была опубликована 13 марта, 16 марта парламент заявил о подготовке к закрытию границ.

Судя по статистике, россияне оказались менее пугливыми, скорее, их решение отменить визит в соседнюю Суоми было основано на финансовых соображениях. Число россиян в Финляндии за последние две недели сократилось на 3%, то есть, в среднем, стало на 3500 пересечений в неделю меньше, чем годом ранее.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Anna666
🔞Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ http://invlog.toр
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний