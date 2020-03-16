Туропоток на границе с Финляндией резко сократился на фоне падения рубля и новостей о коронавирусе
В последние пару недель пассажиропоток на российско-финляндской границе упал на 21,4% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пограничная охрана Финляндии 16 марта.
Для сравнения, ещё в конце февраля - начале марта рост составлял 27%. Как отметили в ведомстве, на сокращение повлияло празднование 8 Марта, снижение курса рубля и, особенно в последнее время, меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса. Рекомендация финского МИДа об отказе от путешествий была опубликована 13 марта, 16 марта парламент заявил о подготовке к закрытию границ.
Судя по статистике, россияне оказались менее пугливыми, скорее, их решение отменить визит в соседнюю Суоми было основано на финансовых соображениях. Число россиян в Финляндии за последние две недели сократилось на 3%, то есть, в среднем, стало на 3500 пересечений в неделю меньше, чем годом ранее.