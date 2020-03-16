«Это прямой путь к распространению коронавируса». Вице-губернатор Петербурга Эргашев не советует прикладываться к распятию во время Великого поста

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что массовое прикладывание к распятию во время Великого поста может привести к распространению заболевания. Вопрос о карантине для церквей обсуждается.



Вопрос Эргашеву был задан 16 марта после профильного заседания правительства. Интересовались грядущей крестопоклонной неделей и массовыми прикладываниями к распятию. «У нас все-таки светское государство, — заявил чиновник. — Мы уважаем религиозные традиции. И тем не менее это прямой путь к распространению коронавирусной инфекции». На вопрос о карантине для церквей вице-губернатор ответил, что этот вариант будет рассмотрен.

