«Это прямой путь к распространению коронавируса». Вице-губернатор Петербурга Эргашев не советует прикладываться к распятию во время Великого поста
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что массовое прикладывание к распятию во время Великого поста может привести к распространению заболевания. Вопрос о карантине для церквей обсуждается.
Вопрос Эргашеву был задан 16 марта после профильного заседания правительства. Интересовались грядущей крестопоклонной неделей и массовыми прикладываниями к распятию. «У нас все-таки светское государство, — заявил чиновник. — Мы уважаем религиозные традиции. И тем не менее это прямой путь к распространению коронавирусной инфекции». На вопрос о карантине для церквей вице-губернатор ответил, что этот вариант будет рассмотрен.
Напомним, 10 марта в Казанский собор из Иерусалима привезли частицу мощей пророка Иоанна Предтечи. Верующие выстроились в длинную очередь, чтобы приложиться к святыне. По наблюдениям «Фонтанки», после каждого прикладывания волонтер старалась протереть сосуд с мощами тряпочкой, однако ей не всегда удавалось это сделать до того, как к святыне подходил следующий в очереди человек. Мощи пробудут в соборе до 17 марта.
Ранее в РПЦ рекомендовали дезинфицировать иконы из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и призвали не пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами.