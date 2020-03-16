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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 19:01
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«Это прямой путь к распространению коронавируса». Вице-губернатор Петербурга Эргашев не советует прикладываться к распятию во время Великого поста

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что массовое прикладывание к распятию во время Великого поста может привести к распространению заболевания. Вопрос о карантине для церквей обсуждается.

Вопрос Эргашеву был задан 16 марта после профильного заседания правительства. Интересовались грядущей крестопоклонной неделей и массовыми прикладываниями к распятию. «У нас все-таки светское государство, — заявил чиновник. — Мы уважаем религиозные традиции. И тем не менее это прямой путь к распространению коронавирусной инфекции». На вопрос о карантине для церквей вице-губернатор ответил, что этот вариант будет рассмотрен.

Напомним, 10 марта в Казанский собор из Иерусалима привезли частицу мощей пророка Иоанна Предтечи. Верующие выстроились в длинную очередь, чтобы приложиться к святыне. По наблюдениям «Фонтанки», после каждого прикладывания волонтер старалась протереть сосуд с мощами тряпочкой, однако ей не всегда удавалось это сделать до того, как к святыне подходил следующий в очереди человек. Мощи пробудут в соборе до 17 марта.

Ранее в РПЦ рекомендовали дезинфицировать иконы из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и призвали не пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

daisychain
Может, этот вице-губернатор еще и некурящий?
Наш главный беспошлинный торговец табаком на него очень зол.
SERGEY111
Попробовал бы он это сказать лет цать назад . А сейчас он должен быть просто предан анафеме .
Чёрт Опасный
Он жив ещё?
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