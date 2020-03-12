Верующих петербуржцев от коронавируса возле мощей Иоанна Крестителя защищают тряпочкой
Сотни верующих в условиях пандемии выстроились к частице мощей пророка Иоанна Предтечи, которую привезли в Казанский собор Петербурга из Иерусалима. Следы поцелуев с сосуда тряпочкой стирает волонтер, но за всеми она не поспевает.
За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки». К мощам выстроилась внушительная очередь, все желающие подходят к сосуду и целуют его. Рядом стоит девушка-волонтер, которая пытается после каждого подхода протирать сосуд, но поспевает она, заметил корреспондент, не за всеми.
После прикосновения к мощам прихожане продвигаются вглубь собора, где возле царских врат висит чудотворная икона. Ее верующие тоже целуют, дотрагиваются руками, подносят поближе детей.
Мощи Иоанна верующие целуют с 10 марта, они останутся здесь до 17-го числа. Доступ к ним открыт с восьми утра и до 11 часов вечера.
Накануне РПЦ посоветовала дезинфицировать иконы, призвала «к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия». Там также отметили, что к коронавирусной инфекции недопустимо относиться легкомысленно.
Из-за вируса в Липецке отменили крестный ход против Covid19, вместо него организаторы рекомендовали «провести акафисты по храмам».