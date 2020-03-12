Сотни верующих в условиях пандемии выстроились к частице мощей пророка Иоанна Предтечи, которую привезли в Казанский собор Петербурга из Иерусалима. Следы поцелуев с сосуда тряпочкой стирает волонтер, но за всеми она не поспевает.



За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки». К мощам выстроилась внушительная очередь, все желающие подходят к сосуду и целуют его. Рядом стоит девушка-волонтер, которая пытается после каждого подхода протирать сосуд, но поспевает она, заметил корреспондент, не за всеми.