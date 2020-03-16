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16.03.2020 14:04
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«Зенит» не будет отпускать легионеров из-за эпидемии коронавируса

Футбольный клуб «Зенит» воспользуется рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не будет отпускать иностранных игроков на время эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта отделу спорта «Фонтанки» сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Во вторник, 17 марта, после двух выходных, команда приступит к тренировкам в штатном режиме.

Напомним, что с 16 марта, согласно указу губернатора Санкт-Петербурга, вводится ограничение на посещение массовых мероприятий до 1000 человек. Таким образом, ближайшие матчи «Зенита» пройдут без зрителей. Аналогичные правила приняты в Москве (до пяти тысяч) и других городах России.

Решение о приостановке сезона Российской премьер-лиги по примеру большинства европейских чемпионатов будет принято во вторник, 17 марта. Подробнее о ситуации со спортом в условиях пандемии коронавируса читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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