Запасы товаров, отмена ограничений для транспорта торговых сетей, отсрочка по налогам, онлайн-оповещение. Власти рассказали, как будут бороться с коронавирусом
Правительство будет действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Об этом 16 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, возглавивший координационный совет по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.
По словам премьера, в ближайшее время будет налажена система онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом. На первоочередные потребности поддержки экономики и соцсферы может быть использовано 300 млрд рублей. Туристическую и авиаотрасль, которые наиболее страдают от ситуации с эпидемий, поддержат отсрочкой взыскания налогов. Для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан «зеленый коридор», а для транспорта торговых сетей отменяются ограничения логистики в городах. Кроме того, премьер поручил сформировать надежный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач.
Также Михаил Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.
Ранее Россия объявила, что из-за эпидемии закрывает границу с Белоруссией.
На данный момент в РФ зарегистрировано 63 случая заболевания. Среди инфицированных — шестеро петербуржцев. Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.