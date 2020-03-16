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16.03.2020 10:02
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Запасы товаров, отмена ограничений для транспорта торговых сетей, отсрочка по налогам, онлайн-оповещение. Власти рассказали, как будут бороться с коронавирусом

Правительство будет действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Об этом 16 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, возглавивший координационный совет по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

По словам премьера, в ближайшее время будет налажена система онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом. На первоочередные потребности поддержки экономики и соцсферы может быть использовано 300 млрд рублей. Туристическую и авиаотрасль, которые наиболее страдают от ситуации с эпидемий, поддержат отсрочкой взыскания налогов. Для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан «зеленый коридор», а для транспорта торговых сетей отменяются ограничения логистики в городах. Кроме того, премьер поручил сформировать надежный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач.

Также Михаил Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Ранее Россия объявила, что из-за эпидемии закрывает границу с Белоруссией.

На данный момент в РФ зарегистрировано 63 случая заболевания. Среди инфицированных — шестеро петербуржцев. Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Знатный "распил" намечается ....
PROM
дальше разговоров дело не пойдёт
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