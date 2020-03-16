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16.03.2020 09:09
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Кудрин назвал решение ФРС США снизить ставку до нуля «сигналом для всей мировой экономики»

Решение Федеральной резервной системы США (ФРС) экстренно снизить ставку почти до нуля является сигналом для мировой экономики. Мнением поделился председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача предотвратить мировую рецессию», - написал он 16 марта в Twitter.

ФРС США в ночь на 16 марта объявила, что для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса принято решение снизить диапазон ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Кроме того, ФРС обеспечит ликвидность до 700 млрд долларов, закупив облигации, из которых 500 млрд долларов - казначейские бумаги США. Банки получат возможность заимствовать средства из дисконтного окна на срок до 90 дней, а нормативные требования к ним будут снижены до нуля.

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Комментарии (1)

Петр Петров
кудрин сигналы из америки получает
а предатель все равно навальный
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