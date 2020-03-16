ФРС из-за пандемии коронавируса экстренно снизила ключевую ставку почти до нуля

ФРС отметила, что последствия пандемии продолжат оказывать влияние на экономическую активность и экономические перспективы. Как следует из сообщения, снижение ставки необходимо, чтобы обеспечить максимальную занятость населения, стабильные цены, а также избежать роста инфляции. ФРС добавила, что намерена держать ставку на околонулевом уровне до тех пор, пока не будет полной уверенности, что экономика преодолела события последних дней.

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение экстренно снизить ключевую ставку с 1-1,25% до 0 - 0,25%, чтобы помочь экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса. Сообщение опубликовано на сайте службы 16 марта.

Также ФРС поменяла условия кредитов, которые она выдает банкам напрямую через так называемое «дисконтное окно». Ставка по ним понижена сразу на 1,5 п.п. — больше, чем ключевая ставка, — до 0,25%. Это новый исторический минимум дисконтной ставки, даже во время кризиса 2008–2009 годов она находилась на уровне — 0,5%. Срок по таким займам увеличен с одного дня до 90 дней

Кроме того, снижаются резервные требования к банкам (доля средств, которые банк обязан держать в резерве у ФРС) до нуля с текущих 10%.

Вдобавок к выделенным на прошлой неделе 1,5 трлн долларов ликвидности регулятор также пообещал количественное смягчение на 700 млрд долларов.



В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.



В минувший четверг, 12 марта, американские индексы закрылись с падением от 7,9 до 9,3 процента, что стало худшим показателем за более чем 30 лет.