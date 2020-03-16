FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
73.19р81.86р
16.03.2020 08:56
0
Печать

Из 25 задержанных у Медного всадника участников пикетов большинство получили протоколы. Одному потребовалась медицинская помощь

Двадцать пять человек были доставлены в разные отделы полиции Петербурга после участия в серии одиночных пикетов против поправок в Конституцию 15 марта.

Как стало известно «Фонтанке», большинство из них, 16 человек, получили протоколы об административном нарушении по статье 20.20, часть 5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга или пикетирования), еще в отношении четверых начато административное производство по этой же статье.

Троим предъявили повторное нарушение правил проведения митингов и пикетов, а одному нарушение правил дорожного движения (статья 12.29 КоАП).

Один из доставленных в полицию людей посочувствовал себя плохо, и вызвал скорую. Медики зафиксировали у него приступ сахарного диабета и увезли в больницу.

Всего, по данным полиции, в акции приняли участие порядка 50 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний