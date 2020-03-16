Из 25 задержанных у Медного всадника участников пикетов большинство получили протоколы. Одному потребовалась медицинская помощь

Двадцать пять человек были доставлены в разные отделы полиции Петербурга после участия в серии одиночных пикетов против поправок в Конституцию 15 марта.



Как стало известно «Фонтанке», большинство из них, 16 человек, получили протоколы об административном нарушении по статье 20.20, часть 5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга или пикетирования), еще в отношении четверых начато административное производство по этой же статье.

Троим предъявили повторное нарушение правил проведения митингов и пикетов, а одному нарушение правил дорожного движения (статья 12.29 КоАП).

