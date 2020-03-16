На линии фронта. Как южной части Приморского района стать вторым центром города

Приморский район по итогам 2019 года снова вышел на первое место по объемам построенного жилья в Петербурге. Район, где уже проживает более 500 тысяч человек, мог бы стать вторым центром города, если скорректировать планы по его развитию в части функционального наполнения и архитектуры, уверены эксперты.

Фото: Павел Каравашкин/Коммерсантъ

Главная архитектурная доминанта в районе уже есть — это небоскреб «Лахта Центра», он же как общественное пространство должен стать местом притяжения для горожан и туристов. Но чтобы их удержать, одного небоскреба недостаточно — необходим комплексный подход к развитию, в первую очередь, прибрежной части, а также строительство не только жилья, но и деловой, туристической и гостиничной инфраструктуры. Несмотря на близость к Финскому заливу и курортным зонам Петербурга, несколько десятилетий Приморский формировался исключительно как типичный спальный район. Однако открытие в ближайшем будущем именно здесь башни «Газпрома» позволило взглянуть на перспективы северо-западного побережья по-новому.

Смена доминанты Чем активнее развивается застройка, тем очевидней становится контраст между южной и северной частью Приморского района. По данным Комитета по строительству, в 2019 году здесь было введено 618,3 тыс. кв. метров жилья — 98 домов, или более 15% новых квартир, построенных за прошлый год. Расширение происходит с завидной стабильностью — по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в 2018 году было введено 600,6 тыс. кв. м, в 2017 — 555,6 тыс. кв. м. «У Приморского района сложная структура, — отмечает руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев, — в него входит не только сложившийся массив жилой застройки, но и Лахта, Ольгино, Лисий Нос, Юнтолово, создается еще и крупный жилой массив севернее Новоорловского заказника». Как отмечает Ольга Трошева, руководитель КЦ «Петербургская недвижимость», на объекты сегмента масс-маркет приходится 97%, оставшиеся 3% — это жилые комплексы высокой ценовой категории (бизнес и элита), расположенные вдоль Приморского проспекта. То есть если северная часть функционирует как типичный «спальник» со своими плюсами и минусами, то южная часть взяла на себя функции центра — если рассматривать его как модель города в миниатюре. Здесь есть, например, своя «историческая» застройка, складывавшаяся в советское время, в том числе, малоэтажные «немецкие» коттеджи 1940-1950-х годов.

Главным импульсом для развития южной части района как центра притяжения горожан стало строительство небоскреба «Лахта Центра». Это одновременно и деловой центр — ожидается, что в штаб-квартире ПАО «Газпром» будет работать около 8 тысяч человек, и общественное пространство — с концертными залами, ресторанами и прогулочными зонами, и туристическая достопримечательность — самый высокий небоскреб в Европе со смотровой площадкой. Рядом с «Лахта Центром» — парк 300-летия, от которого через Яхтенный мост можно попасть на новый футбольный стадион «Газпром арена». Кроме того, южная часть района насыщена торговыми центрами и гипермаркетами. Есть здесь и концертно-спортивный комплекс «Тинькофф Арена», который сейчас активно развивается именно как концертная площадка. Плюс, после открытия в мае 2018 года станции метро «Беговая» значительно повысилась транспортная доступность этой части района. Ближе некуда Несмотря на это, в настоящий момент Приморскому трудно претендовать на звание второго или третьего центра города, считает Игорь Кокорев, поскольку сам он имеет сложную структуру и у него отсутствует явный центр. «Однако если смотреть на общие тенденции развития города, то Приморский район — одно из трех направлений, на которые функции городского значения «распространяются» от исторического центра Петербурга», — отмечает он.

Логично, что такой центр должен сформироваться вокруг «Лахта Центра» и вдоль побережья Финского залива и Большой Невки. Тем более, что это часть «морского фасада» города, а несмотря на значительную протяженность побережья Финского залива в городской черте, первая линия застройки формируется, можно сказать, хаотично. В Кировском районе на первой линии находится грузовой порт, и все идеи насчет его переноса за городскую черту так и остаются на уровне разговоров. На Васильевском острове «фасад» менялся несколько раз, возникали все новые линии намывных территорий, затем появился Западный скоростной диаметр, а сейчас новые земли застраиваются жильем различными девелоперами. В Красносельском районе побережье тоже — сплошная жилая застройка. Сейчас рядом с небоскребом «морской фасад» формируют непосредственно парк 300-летия, ТРК «Питерлэнд» и две башни Space на Приморском проспекте, в которых находится офис компании JetBrains - создавшей язык программирования Kotlin, который рекомендован Google для разработки приложений на Android. В конце февраля стало известно, что компания намерена построить рядом еще один бизнес-центр высотой 54 м. Он также может стать элементом первой линии, новой архитектуры района и его функционального разнообразия.

Если говорить о будущем Приморского района, то Михаил Мамошин, глава архитектурной студии, считает, что необходимо наполнение парка 300-летия жизнью, исходя из современной парадигмы городских общественных пространств. В Петербурге исторически есть много традиционных, регулярных парков — в английском и французском стиле — и они выполняют свою функцию, радуя посетителей. «В новом районе логично создать новый парк, который будет существовать как общественное пространство, в нем должны быть возможности для активной жизни», — поясняет Михаил Мамошин. Однако парк сам по себе привлечет горожан и туристов разве что в летнее время. Активность же, для поддержания развивающегося здесь бизнеса и формирования спроса должна быть круглогодичной. Эксперты убеждены, в пешей доступности от «Лахта Центра» нужны новые гостиницы, объекты культурной и социальной инфраструктуры, возможно, музеи, концертные залы и и др. Такие проекты уже запланированы рядом с парком 300-летия. В частности, Plaza Lotus Group собирается построить на продолжении Приморского проспекта гостиницу более чем на тысячу номеров. Сейчас идет разработка градостроительной документации проекта.

«Приморский район перестал быть просто спальным. И новое качество локации требует новых функций такого же уровня, как и в историческом центре, достаточно современных и качественных для реализации туристического потенциала места. При этом в районе практически нет гостиниц с номерным фондом от тысячи единиц и качественным сервисом, — говорит операционный директор PLG Ольга Смирнова. — Наш проект решает именно эту, стратегическую для развития города задачу». «Для устойчивого развития территории необходимо обеспечить стабильный круглогодичный трафик, потенциал у Приморского района для этого есть», — добавила она. Гостиничная и туристическая инфраструктура — это направление, которое пока недостаточно реализовано в районе. Гостиниц здесь практически не строится — в прошлом году открылся бутик-отель Art Deco Primorsky, комплекс апартаментов Art Line Primorsky строит Setl Group. Именно сегмент апарт-отелей сейчас наиболее интенсивно развивается в Петербурге — по прогнозам Colliers International, в перспективе ближайших четырех лет номерной фонд апарт-отелей сервисного формата превзойдет объем номерного фонда городских отелей категории «три» и «четыре» звезды, достигнув совокупно 24 000 юнитов. С одной стороны, апартаменты интересны инвесторам, для которых это новый инструмент для вложения средств, с другой — туристам, которые хотят размещаться с домашним уютом и при этом с гостиничным сервисом. А появление таких объектов, как и современных бизнес-центров, должно дать толчок для развития в районе малого и среднего бизнеса: сферы услуг, торговли, развлечений и пр.