Смольный за полтора года распланирует территорию под дублер участка Приморского шоссе в районе «Лахта Центра»

Согласно документу КГА, размещенному на портале Смольного, речь идет об участке будущей магистрали от Приморского шоссе до перспективной трассы М-49 в обход поселка Ольгино. Железнодорожные пути Сестрорецкого направления он преодолеет с помощью путепроводной развязки. Планировочная документация должна быть готова к 15 сентября 2021 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре распорядился подготовить документацию по планировке территории (ППТ) для участка магистрали М-32 на севере Петербурга, который станет дублером Приморского шоссе. Похожее распоряжение публиковали несколько лет назад.

Схожее распоряжение о разработке ППТ по данному участку магистрали М-32 КГА выпускал осенью 2017 года, однако годом позже оно было отменено другим распоряжением ведомства.

Предполагается, что магистраль М-32 будет дублером участка Приморского шоссе и позволит улучшить транспортное обслуживание Ольгино и многофункционального общественно-делового комплекса «Лахта Центра» на берегу Финского залива. Это не единственная дорожная инфраструктура, которая появится вокруг «Лахта Центра». К концу 2020 года его планируется связать с уличной сетью — у самой башни будет организовано круговое движение, появятся две новые магистральные улицы районного значения, пешеходный переход. Контракт на 1,2 млрд рублей на эти работы в 2018 году был заключен с компанией «АБЗ-Дорстрой».

В конце 2019 года Смольный приступил к поиску подрядчика для строительства подъездных дорог к «Лахта Центру» за 3,8 млрд рублей: двух мостовых сооружений, проходящих над Лахтинской гаванью, общей протяженностью 1,4 км с учетом подходов. Северный съезд длиной 980 м соединит Приморское шоссе и перспективную кольцевую трассу рядом с «Лахта Центром», южный, в два раза короче, свяжет его с улицей Савушкина. Определиться с победителем планируется к концу марта.