Смольный за полтора года распланирует территорию под дублер участка Приморского шоссе в районе «Лахта Центра»
Комитет по градостроительству и архитектуре распорядился подготовить документацию по планировке территории (ППТ) для участка магистрали М-32 на севере Петербурга, который станет дублером Приморского шоссе. Похожее распоряжение публиковали несколько лет назад.
Согласно документу КГА, размещенному на портале Смольного, речь идет об участке будущей магистрали от Приморского шоссе до перспективной трассы М-49 в обход поселка Ольгино. Железнодорожные пути Сестрорецкого направления он преодолеет с помощью путепроводной развязки. Планировочная документация должна быть готова к 15 сентября 2021 года.
Схожее распоряжение о разработке ППТ по данному участку магистрали М-32 КГА выпускал осенью 2017 года, однако годом позже оно было отменено другим распоряжением ведомства.
Предполагается, что магистраль М-32 будет дублером участка Приморского шоссе и позволит улучшить транспортное обслуживание Ольгино и многофункционального общественно-делового комплекса «Лахта Центра» на берегу Финского залива. Это не единственная дорожная инфраструктура, которая появится вокруг «Лахта Центра». К концу 2020 года его планируется связать с уличной сетью — у самой башни будет организовано круговое движение, появятся две новые магистральные улицы районного значения, пешеходный переход. Контракт на 1,2 млрд рублей на эти работы в 2018 году был заключен с компанией «АБЗ-Дорстрой».
В конце 2019 года Смольный приступил к поиску подрядчика для строительства подъездных дорог к «Лахта Центру» за 3,8 млрд рублей: двух мостовых сооружений, проходящих над Лахтинской гаванью, общей протяженностью 1,4 км с учетом подходов. Северный съезд длиной 980 м соединит Приморское шоссе и перспективную кольцевую трассу рядом с «Лахта Центром», южный, в два раза короче, свяжет его с улицей Савушкина. Определиться с победителем планируется к концу марта.