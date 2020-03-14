На борту летящего в Москву Superjet «Аэрофлота» сработал датчик неисправности системы кондиционирования
Сообщивший о нештатной ситуации на борту самолёт «Аэрофлота» Superjet с бортовым номером RA-89101, выполнявший рейс SU2033 из Будапешта в московский аэропорт Шереметьево, сел из-за сработавшего датчика.
«Сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Капитан воздушного судна принял решение снизиться и следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно», — сообщили 14 марта «Фонтанке» в пресс-службе авиаперевозчика.
По данным из открытых источников, борт RA-89101 выполнил первый полёт в 2017 году. На борту установлено 12 кресел бизнес-класса и 75 кресел экономкласса.