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14.03.2020 17:53
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На борту летящего в Москву Superjet «Аэрофлота» сработал датчик неисправности системы кондиционирования

Сообщивший о нештатной ситуации на борту самолёт «Аэрофлота» Superjet с бортовым номером RA-89101, выполнявший рейс SU2033 из Будапешта в московский аэропорт Шереметьево, сел из-за сработавшего датчика.

«Сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Капитан воздушного судна принял решение снизиться и следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно», — сообщили 14 марта «Фонтанке» в пресс-службе авиаперевозчика.

По данным из открытых источников, борт RA-89101 выполнил первый полёт в 2017 году. На борту установлено 12 кресел бизнес-класса и 75 кресел экономкласса.

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