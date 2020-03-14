На борту летящего в Москву Суперджета «Аэрофлота» возникла нештатная ситуация
Пилоты самолёта Суперджет с бортовым номером RA-89101, в данный момент выполняющего рейс SU2033 из Будапешта в московский аэропорт Шереметьево, сообщили о нештатной ситуации на борту. Об этом 14 марта свидетельствует трекер Flightradar24.
После взлета самолёт набрал высоту 35000 футов (около 11 500 метров), однако, вместо полёта на крейсерском эшелоне, начал снижаться с вертикальной скоростью более 3000 футов в минуту. При этом пилоты установили код ответчика 7700, что означает возникновение нештатной ситуации на борту.
Самолет снизился до высоты 15 000 футов (около 5000 метров) и продолжил полёт без снижения. Через несколько минут код ответчика сменился с аварийного на штатный. Самолет продолжает полёт на низкой для такого маршрута высоте и меньшей скорости. По данным Flightradar24, его прибытие в Москву ожидается через 1,5 часа.
«Фонтанка» отправила запрос в «Аэрофлот».
По данным из открытых источников, борт RA-89101 выполнил первый полёт в 2017 году. На борту установлено 12 кресел бизнес класса и 75 кресел эконом-класса.