На борту летящего в Москву Суперджета «Аэрофлота» возникла нештатная ситуация

Пилоты самолёта Суперджет с бортовым номером RA-89101, в данный момент выполняющего рейс SU2033 из Будапешта в московский аэропорт Шереметьево, сообщили о нештатной ситуации на борту. Об этом 14 марта свидетельствует трекер Flightradar24.



После взлета самолёт набрал высоту 35000 футов (около 11 500 метров), однако, вместо полёта на крейсерском эшелоне, начал снижаться с вертикальной скоростью более 3000 футов в минуту. При этом пилоты установили код ответчика 7700, что означает возникновение нештатной ситуации на борту.