Нарусова опасается воздуха внутри самолетов. Совет Федерации задумался о полной остановке авиарейсов в опасные страны

На субботнем заседании Совета Федерации сенаторы эмоционально высказывались о проблеме коронавируса. Тон задала сенатор от Тывы Людмила Нарусова, следует из трансляции на сайте СФ от 14 марта.



Она обратила внимание коллег, что воздух внутри самолета «не меняется» при пересадке. Даже если лайнер летит в Россию не из «опасной» страны, согласно теории Нарусовой, в нем могут быть вредоносные вирусы.

Ее поддержал сенатор Алексей Пушков. Он задался вопросом, нет ли смысла полностью прекратить все авиарейсы в страны с тяжелой эпидемиологической обстановкой.