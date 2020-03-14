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14.03.2020 12:11
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Нарусова опасается воздуха внутри самолетов. Совет Федерации задумался о полной остановке авиарейсов в опасные страны

На субботнем заседании Совета Федерации сенаторы эмоционально высказывались о проблеме коронавируса. Тон задала сенатор от Тывы Людмила Нарусова, следует из трансляции на сайте СФ от 14 марта.

Она обратила внимание коллег, что воздух внутри самолета «не меняется» при пересадке. Даже если лайнер летит в Россию не из «опасной» страны, согласно теории Нарусовой, в нем могут быть вредоносные вирусы.

Ее поддержал сенатор Алексей Пушков. Он задался вопросом, нет ли смысла полностью прекратить все авиарейсы в страны с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

Алармистский градус постаралась снизить спикер сената Валентина Матвиенко. Она напомнила, что уже и так были приняты решения об ограничениях полетов во все «опасные» страны, и принимать рейсы оттуда теперь будут только в одном терминале в стране — Шереметьево в Москве.

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Комментарии (3)

DmitrySpb79
Воздух внутри самолетов, во-первых, фильтруется HEPA-фильтрами, во-вторых, обновляется внешними компрессорами. Самолет это не космический корабль.

https://qz.com/1818213/coronavirus-doesnt-spread-any-faster-inside-airplanes/
260651651
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hal9000
Дайте мне билет в Италию..я не вернусь не бойтесь..в самый очаг вируса..все брошу и уеду к чертовой матери отсюда..)
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