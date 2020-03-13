Заразившаяся коронавирусом девочка ходила в школу в Москве. Теперь здание на карантине
Школьница, которая стала одним из 24 заболевших 2019-nCoV в столице, несколько дней посещала свое учебное заведение.
«В настоящий момент на карантин закрыто здание [школы]», — говорится 13 марта в заявлении оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.
Школьница 2 и 3 марта посещала занятия, однако уже 4-го осталась дома. Через несколько дней на карантин был отправлен ее класс «в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ». Сейчас вся школа на карантине.
В оперштабе столицы заверили, что девочка находится в инфекционной больнице и получает необходимое лечение.
Напомним, что сегодня, 13 марта, в РФ было выявлено 11 новых случаев коронавируса, из которых 3 — в Петербурге.