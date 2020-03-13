FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 18:07
1
Печать

Заразившаяся коронавирусом девочка ходила в школу в Москве. Теперь здание на карантине

Школьница, которая стала одним из 24 заболевших 2019-nCoV в столице, несколько дней посещала свое учебное заведение.

«В настоящий момент на карантин закрыто здание [школы]», — говорится 13 марта в заявлении оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Школьница 2 и 3 марта посещала занятия, однако уже 4-го осталась дома. Через несколько дней на карантин был отправлен ее класс «в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ». Сейчас вся школа на карантине.

В оперштабе столицы заверили, что девочка находится в инфекционной больнице и получает необходимое лечение.

Напомним, что сегодня, 13 марта, в РФ было выявлено 11 новых случаев коронавируса, из которых 3 — в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Suricata
В оперштабе столицы заверили, что девочка находится в инфекционной больнице и получает необходимое лечение.
А что, уже есть лечение?!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний