Политическая повестка зацепила лжеминёров. В Петербурге получили привет от «Терешковой»

Шантажисты не остались равнодушными к тому, что происходит на российской политической арене. Вторую за день волну эвакуаций провоцируют именем депутата, которая предложила обнулить президентский срок Владимира Путина.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, анонимную угрозу незадолго до трёх часов дня 13 марта поймал Ленинский райсуд, заседания поставили на паузу. В отличие от утренних писем, авторы предлагают также поискать бомбы не в медицинских учреждениях, а на автовокзалах и станциях метро от «Автово» до «Чкаловской». Новых станций в списке «минёров» нет.

