Политическая повестка зацепила лжеминёров. В Петербурге получили привет от «Терешковой»
Шантажисты не остались равнодушными к тому, что происходит на российской политической арене. Вторую за день волну эвакуаций провоцируют именем депутата, которая предложила обнулить президентский срок Владимира Путина.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, анонимную угрозу незадолго до трёх часов дня 13 марта поймал Ленинский райсуд, заседания поставили на паузу. В отличие от утренних писем, авторы предлагают также поискать бомбы не в медицинских учреждениях, а на автовокзалах и станциях метро от «Автово» до «Чкаловской». Новых станций в списке «минёров» нет.
Послание пришло от человека, который представляется Валентиной Терешковой, в почтовом адресе зашифровано пожелание космического полёта.
Первая в мире женщина-космонавт и депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова 10 марта предложила поправку, которая позволит президенту Путину после изменения Конституции заново идти на «первый президентский срок». Он полагает, что критиковать эту инициативу могут только те, кто не любит свою страну. 13 марта закон об изменениях в Конституции поддержали все российские регионы.
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.