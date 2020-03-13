FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 14:55
7
Печать

Пять россиян исцелились от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ рапортует о том, что из российских больниц начали выписывать заболевших 2019-nCoV.

«Выписаны c выздоровлением: 2 гражданина КНР, 5 граждан России, 1 итальянец», — говорится 13 марта в заявлении на сайте ведомства.

По данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции, если учитывать также 3 пассажиров лайнера Diamond Princess. Из них большинство (29) — это россияне.

Напомним, что в Петербурге выявили двух больных, а также одного в Кудрово. Всех их лечат в Боткинской больнице.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Савва Морозов
но как написано: "исцелились", нет бы по простому - "вылечились". видать без "помолясь" не обошлось.
Snaky
Раздел, в который положена данная новость, особенно великолепен. :)))
nuga
Ну,и? Прекрасно лечится,как любое ОРЗ.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний