Пять россиян исцелились от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ рапортует о том, что из российских больниц начали выписывать заболевших 2019-nCoV.



«Выписаны c выздоровлением: 2 гражданина КНР, 5 граждан России, 1 итальянец», — говорится 13 марта в заявлении на сайте ведомства.

По данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции, если учитывать также 3 пассажиров лайнера Diamond Princess. Из них большинство (29) — это россияне.

Напомним, что в Петербурге выявили двух больных, а также одного в Кудрово. Всех их лечат в Боткинской больнице.