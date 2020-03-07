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07.03.2020 15:11
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В Петербурге выявили новый случай коронавируса

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в России рассказал 7 марта ещё о четверых заразившихся.

«В России зарегистрировали четыре новых случая заболевания коронавирусом <...> Трое новых заболевших находятся в Липецке, еще один — в Петербурге», — сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Все заболевшие посещали Италию в последние две недели. У заразившихся в Липецке болезнь протекает без явных симптомов. Напомним, что это второй случай коронавируса в Петербурге. Первым заболевшим стал студент из Италии.

Накануне оперативный штаб рапортовал о шести новых пациентах, из которых большинство - в Москве. Все они также побывали в Италии. Всего в России зарегистрировано 14 случаев заражения.

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Комментарии (8)

260581461
Фы фсё фрёте! Царю ФСБ рапортовало, что это фбросы из-за гранцицы и коронавируса у нас не ма.
14314447
страх то какой ужас.
_Igor_
Nerevar, коронАвирус. И да, Анна Юрьевна, перелогиньтесь.
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