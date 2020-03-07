В Петербурге выявили новый случай коронавируса

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в России рассказал 7 марта ещё о четверых заразившихся.

«В России зарегистрировали четыре новых случая заболевания коронавирусом <...> Трое новых заболевших находятся в Липецке, еще один — в Петербурге», — сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Все заболевшие посещали Италию в последние две недели. У заразившихся в Липецке болезнь протекает без явных симптомов. Напомним, что это второй случай коронавируса в Петербурге. Первым заболевшим стал студент из Италии.