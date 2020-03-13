Единогласно за. Все российские регионы поддержали поправки в Конституцию
Все 85 субъектов Российской Федерации выступили за предлагаемый закон об изменениях в Конституции. Необходимый минимум был достигнут накануне.
Последние из остававшихся — парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы и Адыгеи одобрили поправки в основной документ страны. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.
Необходимый минимум из 57 регионов, который позволил бы направить закон в Конституционный суд, был достигнут уже 12 марта. Законодательное собрание Петербурга не осталось в стороне, одобрив поправки к Конституции подавляющим большинством голосов. Последним субъектом Федерации, высказавшимся за, стала Адыгея.
Вся конституционная реформа, с момента старта до момента одобрения в регионах, заняла меньше двух месяцев. О необходимости редактировать Конституцию Путин заявил 15 января. 11 марта его законопроект был сначала одобрен Госдумой в окончательном, третьем чтении, а всего через три часа и Советом Федерации. Из членов Федерального собрания против поправок проголосовал только сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Поправки в Конституцию позволяют обнулить президентские сроки для Владимира Путина через решение Конституционного суда. Автор нашумевшей поправки депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова считает, что критики её предложения — это люди, «которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать».