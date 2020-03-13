Единогласно за. Все российские регионы поддержали поправки в Конституцию

Вся конституционная реформа, с момента старта до момента одобрения в регионах, заняла меньше двух месяцев. О необходимости редактировать Конституцию Путин заявил 15 января. 11 марта его законопроект был сначала одобрен Госдумой в окончательном, третьем чтении, а всего через три часа и Советом Федерации. Из членов Федерального собрания против поправок проголосовал только сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.



Поправки в Конституцию позволяют обнулить президентские сроки для Владимира Путина через решение Конституционного суда. Автор нашумевшей поправки депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова считает, что критики её предложения — это люди, «которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать».

