ФСБ пришла к подпольным оружейникам. Счет автоматам, пистолетам и пулеметам шёл на сотни

В ходе операции было изъято 236 стволов: четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, а также «самодельное стреляющее устройство». Ассортимент для потенциальных покупателей был широк и мог составить музейную коллекцию: от классической винтовки Мосина, люгеров, маузеров и вальтеров до современных «Кедров» и калашниковых. Нашелся в списке пистолет-пулемет Томпсона («Томми ган», хорошо знакомый любителям фильмов про американских гангстеров).

Как 12 марта сообщает пресс-центр ФСБ, подозреваемые занимались незаконной продажей огнестрельного оружия и модернизировали гражданские образцы в боевые аналоги.

Пару сотен стволов, гранаты и взрывчатку изъяли у торговцев оружием сотрудники Федеральной службы безопасности. Группировка состояла из жителей Москвы, Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей.

Также у подозреваемых нашли шесть гранат, восемь килограммов тротила и пороха, 1,5 тысячи патронов различного калибра, два глушителя, запчасти и комплектующие.

В ходе спецоперации ликвидированы две подпольные мастерские, но сколько всего человек проходят по уголовному делу и сколько из них задержаны, не сообщается.

В феврале сотрудники Федеральной службы безопасности отчитались, что прекратили деятельность сети, которая включала в себя 39 подпольных оружейников. Торговлю оружием и боеприпасами в 19 регионах России остановили совместно с МВД.