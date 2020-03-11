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11.03.2020 19:15
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Пикеты против поправок в Конституцию появились и у Гостиного двора

Одиночные пикеты «яблочников» против поправок в Конституцию переехали от Законодательного собрания Петербурга к Гостиному двору, сообщает 11 марта корреспондент «Фонтанки». Участники акции выступают за сменяемость власти, а не против главного закона страны.

С плакатом у входа в метрополитен встал глава фракции партии в городском парламенте Борис Вишневский. Его поочередно сменяли муниципальные депутаты МО «Литейный округ» Сергей Трошин, Егор Карпенков, Дмитрий Анисимов и Вадим Ваганов.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Вечером 10 марта, после того как Госдума приняла поправки в Конституцию во втором чтении, на одиночные пикеты вышли петербуржцы. В этот день российский парламент поддержал поправку депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, которая позволяет Владимиру Путину избираться президентом России после окончания его второго срока в 2024 году.

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