Одиночные пикеты «яблочников» против поправок в Конституцию переехали от Законодательного собрания Петербурга к Гостиному двору, сообщает 11 марта корреспондент «Фонтанки». Участники акции выступают за сменяемость власти, а не против главного закона страны.
С плакатом у входа в метрополитен встал глава фракции партии в городском парламенте Борис Вишневский. Его поочередно сменяли муниципальные депутаты МО «Литейный округ» Сергей Трошин, Егор Карпенков, Дмитрий Анисимов и Вадим Ваганов.
Вечером 10 марта, после того как Госдума приняла поправки в Конституцию во втором чтении, на одиночные пикеты вышли петербуржцы. В этот день российский парламент поддержал поправку депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, которая позволяет Владимиру Путину избираться президентом России после окончания его второго срока в 2024 году.