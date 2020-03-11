Одиночные пикеты «яблочников» против поправок в Конституцию переехали от Законодательного собрания Петербурга к Гостиному двору, сообщает 11 марта корреспондент «Фонтанки». Участники акции выступают за сменяемость власти, а не против главного закона страны.



С плакатом у входа в метрополитен встал глава фракции партии в городском парламенте Борис Вишневский. Его поочередно сменяли муниципальные депутаты МО «Литейный округ» Сергей Трошин, Егор Карпенков, Дмитрий Анисимов и Вадим Ваганов.