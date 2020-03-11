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11.03.2020 14:29
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В Петербурге яблочники вышли с плакатами против поправок в Конституцию

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

У здания парламента Петербурга на Исаакиевской площади члены партии «Яблоко» проводят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», первым в пикет у входа в парламент встал член регионального бюро Владимир Молодеженя.

В акции примут участие и активисты молодежного «Яблока». Для пикетирования заготовили плакаты с надписями: «Конституция свободы вместо Конституции диктатуры!», «Конституция развития вместо Конституции застоя!», «Один срок — пожизненный!».

Неподалеку дежурят два сотрудника полиции.

Накануне вечером петербуржцы провели одиночные пикеты у входа на станцию метро «Гостиный двор», на Невском проспекте и Малой Садовой улице. 10 марта Госдума приняла поправки в основной закон страны во втором чтении. Они поддержали предложение депутата от «Единой России» Валентины Терешковой «обнулить» президентский срок, что позволит Владимиру Путину избираться после окончания его второго срока в 2024 году. 11 марта российский парламент одобрил поправки в последнем чтении. Против не проголосовал ни один депутат.

Завтра, 12 марта, законопроект рассмотрят в Заксобрании Петербурга. Ради этого народные избранники специально перенесли заседание со среды на четверг.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Snaky
Я не понел, оне что, оне не разделяют голосовательный оргазм старших братьев по партии (представленных в г.думе)?
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