У здания парламента Петербурга на Исаакиевской площади члены партии «Яблоко» проводят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», первым в пикет у входа в парламент встал член регионального бюро Владимир Молодеженя.
В акции примут участие и активисты молодежного «Яблока». Для пикетирования заготовили плакаты с надписями: «Конституция свободы вместо Конституции диктатуры!», «Конституция развития вместо Конституции застоя!», «Один срок — пожизненный!».
Неподалеку дежурят два сотрудника полиции.
Накануне вечером петербуржцы провели одиночные пикеты у входа на станцию метро «Гостиный двор», на Невском проспекте и Малой Садовой улице. 10 марта Госдума приняла поправки в основной закон страны во втором чтении. Они поддержали предложение депутата от «Единой России» Валентины Терешковой «обнулить» президентский срок, что позволит Владимиру Путину избираться после окончания его второго срока в 2024 году. 11 марта российский парламент одобрил поправки в последнем чтении. Против не проголосовал ни один депутат.
Завтра, 12 марта, законопроект рассмотрят в Заксобрании Петербурга. Ради этого народные избранники специально перенесли заседание со среды на четверг.