У здания парламента Петербурга на Исаакиевской площади члены партии «Яблоко» проводят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», первым в пикет у входа в парламент встал член регионального бюро Владимир Молодеженя.

В акции примут участие и активисты молодежного «Яблока». Для пикетирования заготовили плакаты с надписями: «Конституция свободы вместо Конституции диктатуры!», «Конституция развития вместо Конституции застоя!», «Один срок — пожизненный!».