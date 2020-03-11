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11.03.2020 16:04
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Автосалон в Нью-Йорке перенесли из-за коронавируса, отменять не стали

В отличие от Женевского автосалона организаторы автошоу NYIAS в Нью-Йорке не стали отменять его совсем, а объявили о переносе с апреля на конец августа — начало сентября. Причина всё та же — вирус COVID-19.

Перенос (а не отмена), как рассчитывают организаторы, позволит получить хотя бы часть прибыли, которую приносит Нью-Йорку автосалон, — обычно это около 330 миллионов долларов, пишет Carbuzz. Это первый случай переноса мероприятия со времен Второй мировой войны.

Хотя Нью-Йоркский автосалон не входит в число крупнейших автовыставок мира, он достаточно популярен в качестве места, где можно показать серийные новинки широкой американской публике. Например, в этом году именно на NYIAS должен был дебютировать давно ожидаемый новый Ford Bronco.

Полная отмена Женевского автосалона побудила некоторых автопроизводителей перенести запланированные презентации новинок в Интернет или организовывать отдельные собственные мероприятия. Теперь СМИ гадают, будут ли автопроизводители переносить показы своих новинок в Нью-Йорке на осень или последуют примеру коллег и представят их в сети.

Вирус продолжает оказывать серьезное воздействие на мировую экономику в целом и на автомобильную отрасль в частности, пишет Carbuzz. Компании уже столкнулись как с падением спроса, так и со снижением производства на самом большом мировом авторынке в Китае. Под вопросом и проведение крупнейшей российской автомобильной выставки — Московского международного автомобильного салона (ММАС). Его судьбу определят до конца весны. Автосалон планировалось провести с 26 августа по 6 сентября — то есть ровно в те же дни, на которые перенесена выставка в Нью-Йорке.

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