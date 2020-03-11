Автосалон в Нью-Йорке перенесли из-за коронавируса, отменять не стали

В отличие от Женевского автосалона организаторы автошоу NYIAS в Нью-Йорке не стали отменять его совсем, а объявили о переносе с апреля на конец августа — начало сентября. Причина всё та же — вирус COVID-19.



Перенос (а не отмена), как рассчитывают организаторы, позволит получить хотя бы часть прибыли, которую приносит Нью-Йорку автосалон, — обычно это около 330 миллионов долларов, пишет Carbuzz. Это первый случай переноса мероприятия со времен Второй мировой войны.

Хотя Нью-Йоркский автосалон не входит в число крупнейших автовыставок мира, он достаточно популярен в качестве места, где можно показать серийные новинки широкой американской публике. Например, в этом году именно на NYIAS должен был дебютировать давно ожидаемый новый Ford Bronco.