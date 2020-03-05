Фото: Fiat

Fiat 500 - это, наверное, сейчас самый главный автомобиль итальянской марки. Как Beetle для Volkswagen, или Ford T для Генри Форда, или оригинальный Mini для Mini, «Чинквенченто» во многом определил имидж Fiat. Эта симпатичная узнаваемая городская машинка впервые появилась в 1957 году, затем её возродили в стиле «ретро» в 2007-м, и вот сейчас она родилась в третий раз - теперь в виде электромобиля.

Новый Fiat 500, на первый взгляд, кажется очень похожим на предшественника, но на самом деле он построен на другой платформе, пишет 5 марта Motor Authority. В результате смены платформ новинка стала чуть шире и длиннее предыдущего поколения, и у нее на 2 см увеличилась колесная база.

Но самое главное, на чем сделал особый акцент глава бренда Fiat Оливье Франсуа, представляя автомобиль в Интернете вместо отмененного Женевского автосалона, - это то, что новый «Чиквенченто» изначально будет только электрическим. Никаких бензиновых или гибридных версий не предполагается. Это серьезный и решительный шаг для Fiat, который еще недавно рассматривал возможность вообще отказаться от микролитражных автомобилей, а конкретно от Fiat Panda и даже от «500-го». Но судя по всему, руководители итало-американского концерна, вдохновленные перспективой скорого объединения с PSA, что может сделать их вместе третьим по объемам выпуска автопроизводителем в мире, решили рискнуть. «Только электрический» Fiat 500 может стать таким же культовым бестселлером, как и его бензиновые предшественники. 42-киловаттная батарея обеспечивает ему пробег по шоссе в 320 километров, а в городе, как уверяет в онлайн-презентации на Youtube Оливье Франсуа, пробег составит все 400 километров. При этом электрический Fiat оборудован «быстрой» 85-киловаттной зарядкой, которая способна зарядить батарею до 80 процентов всего за 35 минут. А чтобы «заправиться» электричеством на 50 километров (расстояние, которое считается нормальным дневным пробегом для городского автомобиля), требуется всего 5 минут.

Конечно, «500-ка» не спорткар, поэтому до ста километров в час будет разгоняться за 9 секунд, а его максимальная скорость составляет примерно 150 километров в час, но ведь это городской транспорт, а не горочный болид. Трансмиссия Fiat 500 имеет три режима: Normal, Range и Sherpa. С «нормальным» режимом все понятно, а в Range становится доступной дополнительная регенерация и езда в режиме «одной педали», когда можно вообще не дотрагиваться до тормоза. В третьем режиме, названном в честь знаменитых своей выносливостью жителей Гималаев, электромобиль делает все ему доступное, чтобы добраться до запланированного места или до ближайшей зарядки. Для этого по мере надобности он может отключать кондиционер или подогрев сидений, а скорость автоматически ограничивается до самых экономных 80 километров в час. В продаже Fiat 500 должен появиться в самом начале 2021 года, но уже сейчас открыт предзаказ на первую серийную партию машин, которая, как водится, будет «особой». Она получила название «La Prima» и все доступные опции, включая особую «фишку», характерную для оригинального Fiat Cinquecento 1957 года, - раздвижную матерчатую крышу.