Женевский автосалон отменен. Из-за коронавируса в Швейцарии запретили массовые мероприятия

Устроители 90-го Женевского автосалона вынуждены были отменить его за неделю до начала. Власти Швейцарии выпустили распоряжение о запрете всех массовых мероприятиий с участием более 1000 человек в связи с коронавирусом.

Ежегодное Geneva International Motor Show (GIMS) должно было пройти с 5 по 15 марта в выставочном центре Палэкспо в швейцарской столице. Это не самый большой автосалон в мире, хотя и входит в «большую пятерку» наряду с автовыставками в Париже, Франкфурте, Детройте и Токио. Но, как пишет 28 февраля The Verge, несмотря на скромные размеры, Женевский автосалон всегда был местом, где автопроизводители представляли свои самые последние разработки и футуристические концепты.

Другими словами, швейцарская выставка, была больше смотром технологий и местом обсуждения новых идей, местом встреч профессионалов. Она как бы задавала тон на год, а то и на годы вперед. Выставка проводилась с 1905 года с перерывами на две мировые войны и нефтяной кризис 1955–1960 годов. И вот теперь за неделю до открытия ее остановил коронавирус, пришедший из Китая. Geneva International Motor Show — уже не первое крупное мероприятие, отменное из-за коронавируса, но это первый автосалон мирового уровня. До него от вируса пострадали крупнейшая мировая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress, всемирная конференция разработчиков Facebook, отменены были гонки «Формулы-1» и «Формулы E» в Китае. Даже Международный олимпийский комитет проявляет растущую обеспокоенность по поводу Олимпийских игр в Японии из-за опасной близости к очагам эпидемии в Китае и Южной Корее. До официального запрета на мероприятия со стороны правительства Швейцарии организаторы Женевского автосалона пытались принимать превентивные меры, вроде дополнительной регулярной дезинфекции залов и постоянного проветривания. Также предполагалось, что участники выставки из «регионов повышенного риска» должны были особенно тщательно следить за своим персоналом и предпринимать дополнительные меры предосторожности.