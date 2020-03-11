Таиланд ужесточил въезд для россиян. Ограничения коснутся и других иностранцев

Власти Таиланда из-за коронавируса ужесточили правила въезда для граждан 18 стран, в том числе и для россиян. Пока инфекция бушует, жители РФ не смогут оформить визу по прибытии в страну.



Об этом 11 марта сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Анупонга Паочинду. Ранее граждане Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату могли оформить визу по прилёту, при наличии паспорта или иных документов.

