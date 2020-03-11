Трамп из-за коронавируса хочет отменить налог на зарплату

Президент США до конца 2020 года готов освободить американцев от налогов на зарплату для смягчения последствий коронавируса COVID-19 в стране. Об этом 11 марта пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Администрация президента готовит пакет мер по стимулированию экономики в условиях распространения вируса. Как писала «Фонтанка», эпидемия переводит Америку все больше в виртуальный мир. В стране на 11 марта зарегистрировано более 1 тыс. случаев заражения. Умер 31 человек.
«Мы прорабатываем детали прямо сейчас, поэтому я не хочу сейчас приводить цифры. Эта программа очень важна. Освобождение от налога на заработную плату, вероятно, самый важный пункт»,— сказал Трамп на брифинге.
В пакет включены меры поддержки граждан с неоплачиваемым отпуском по болезни. В него также должна войти отсрочка на выплату налогов для малого и среднего бизнеса и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксированы 23 случая заболевания. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Боливии, Турции, на Ямайке, в ДР Конго.