Трамп из-за коронавируса хочет отменить налог на зарплату

Президент США до конца 2020 года готов освободить американцев от налогов на зарплату для смягчения последствий коронавируса COVID-19 в стране. Об этом 11 марта пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.



Администрация президента готовит пакет мер по стимулированию экономики в условиях распространения вируса. Как писала «Фонтанка», эпидемия переводит Америку все больше в виртуальный мир. В стране на 11 марта зарегистрировано более 1 тыс. случаев заражения. Умер 31 человек.

