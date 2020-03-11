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11.03.2020 09:29
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Трамп из-за коронавируса хочет отменить налог на зарплату

Президент США до конца 2020 года готов освободить американцев от налогов на зарплату для смягчения последствий коронавируса COVID-19 в стране. Об этом 11 марта пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Администрация президента готовит пакет мер по стимулированию экономики в условиях распространения вируса. Как писала «Фонтанка», эпидемия переводит Америку все больше в виртуальный мир. В стране на 11 марта зарегистрировано более 1 тыс. случаев заражения. Умер 31 человек.

«Мы прорабатываем детали прямо сейчас, поэтому я не хочу сейчас приводить цифры. Эта программа очень важна. Освобождение от налога на заработную плату, вероятно, самый важный пункт»,— сказал Трамп на брифинге.

В пакет включены меры поддержки граждан с неоплачиваемым отпуском по болезни. В него также должна войти отсрочка на выплату налогов для малого и среднего бизнеса и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксированы 23 случая заболевания. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Боливии, Турции, на Ямайке, в ДР Конго.

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Комментарии (5)

житель города П.
Есть информация из сферы оказания туруслуг. Сейчас тур операторы (говорим о европейском направлении - Италия и т.п.) оказались на грани банкротства - клиенты массово отказываются от путевок, требуют вернуть деньги. При этом тур операторы уже выкупили например у аэрофлота рейсы, места. Аэрофлот ничего вернуть не хочет. И неделю назад туроператоры собрались в Москве и обратились к государство с просьбой помочь - причем не субсидиями и траншами (не АВТОВАЗ же), а налоговыми льготами, платежными каникулами и т.д. В ответ как я понял они получили кукишь.
Modest_5e4ce41f7533b
Подлый удар в спину нашей великой стране. Где теперь нам теперь столько повешенных негров найти, чтобы раскрыть всю лживость и античеловечность этого подлого шага.
VVM1962
Вот чем отличие Американского президента от Российского гаранта.
Один хочет улучший жизнь своих избирателей, а второй хочет привлечь к уголовной ответственности .
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