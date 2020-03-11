Коронавирус переводит Америку в виртуальный режим жизни

США переходят на дистанционный режим из-за вспышки коронавируса: компания Google просит сотрудников работать из дома, Стэнфордский университет переводит обучение в виртуальный формат. В стране уже больше тысячи заболевших.
Компания Google просит 100 тысяч своих сотрудников в Северной Америке не приезжать в офис, чтобы не заражать друг друга.
«Все офисы в Северной Америке сейчас находятся в статусе рекомендованной работы на дому... Наша цель - снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19», - цитирует заявление представителя корпорации 11 марта РИА Новости.
Похожие рекомендации дала коллегам компания Twitter.
Один из крупнейших вузов США, Стэнфордский университет, тоже не спешит собирать учащихся за партами. Весенняя четверть, как и предполагалось, начнется 30 марта, но в дистанционном формате. Очное обучение приостановлено до особого распоряжения.
К утру 11 марта в Соединенных Штатах коронавирус выявлен у 1004 человек в 37 штатах. 31 случай закончился летальным исходом. Причем заболеваемость только набирает обороты в последние недели. Граждан просят избегать массовых мероприятий, передает «Интерфакс».
Большинство случаев выявлено в штатах Вашингтон (279), Калифорния (178) и Нью-Йорк (173). Наибольшее количество связанных между собой случаев отмечается в небольшом населенном пункте Нью-Рошель в районе Уэстчестер к северу от города Нью-Йорка. Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о создании первой в США карантинной зоны с радиусом в одну милю вокруг этого населенного пункта. По словам губернатора, школы и другие учреждения, где собирается большое количество людей, закроются на две недели с 12 по 25 марта в так называемой «зоне сдерживания».