Коронавирус переводит Америку в виртуальный режим жизни

США переходят на дистанционный режим из-за вспышки коронавируса: компания Google просит сотрудников работать из дома, Стэнфордский университет переводит обучение в виртуальный формат. В стране уже больше тысячи заболевших.



Компания Google просит 100 тысяч своих сотрудников в Северной Америке не приезжать в офис, чтобы не заражать друг друга.



«Все офисы в Северной Америке сейчас находятся в статусе рекомендованной работы на дому... Наша цель - снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19», - цитирует заявление представителя корпорации 11 марта РИА Новости.

