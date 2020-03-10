Компания по тюнингу автомобилей, основанная отцом, подала в суд на сына из-за фамилии

Компания Gemballa была основана в 1981 году Уве Гембалла, пишет 10 марта издание Driving . Фирма работала до 2010 года, когда неожиданно Гембалла бесследно пропал во время деловой поездки в Южную Африку. Позже его нашли мертвым, и по обвинению в его убийстве были арестованы и осуждены несколько исполнителей, в то время как предполагаемый заказчик, гражданин Чехии, остался вне досягаемости правосудия.

Немецкая фирма Gemballa, занимающаяся тюнингом автомобилей Porsche, подала в суд на сына основателя компании Марка Филиппа Гембалла по обвинению в нарушении прав на товарный знак. Марк Гембалла планировал открыть собственную компанию, тоже занимающуюся тюнингом Porsche, и тоже решил назвать её своей фамилией.

Германские власти приостановили работу компании, однако впоследствии она была выкуплена вместе с правами на торговую марку и с 2010 года формально не имеет отношения к семейству Гембалла. Как считают эксперты, после смерти основателя компания в новых руках значительно утратила свою былую энергетику, а последние ее работы и вовсе считаются неудачными.

Теперь же сын Уве Гембалла Марк Филипп готовился дебютировать со своей первой работой на Женевском автосалоне. Судя по показанному тизеру, машина должна была представлять собой кроссовер «в стиле Дакар», а компанию наследник собирался назвать Marc Philipp Gemballa.

Его соперник - старая компания Gemballa GmbH - тоже намеревалась выставить в Женеве свои автомобили. Таким образом, если бы автосалон не отменили, возможно, там бы встретились две компании с одной фамилией в названии.

Теперь же «старая» Gemballa выдвигает «гражданский и уголовный» иск против сына своего основателя по обвинению в «нарушении права на товарный знак и мошенничестве». Исход дела представляется не слишком ясным, поскольку вряд ли Марку Филиппу можно через суд запретить использовать свою собственную фамилию.