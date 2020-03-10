«Мы не можем нарушать конституционные права таких граждан». Крашенинников объяснил отказ от запрета для чиновников на иностранную недвижимость
Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству, член «Единой России» Павел Крашенинников объяснил отказ от запрета на иностранную недвижимость для чиновников, судей, депутатов и других госслужащих невозможностью нарушения конституционных прав. На удаление из перечня поправок ко второму чтению запрета на иностранную недвижимость указали депутаты от КПРФ.
«У нас право собственности возникло только в конце XX века. Мы знаем многих граждан, у которых родители оказались в одной стране (после развала СССР. — Прим.ред.), а они сами в другой. Мы не можем нарушать конституционные права таких граждан. Соответственно, если не скрывающий собственность за рубежом человек захочет пойти в Госдуму, мы не сможем его ограничивать. Мы не должны сегодня говорить, что если у человека есть собственность, он точно негодяй. Мы не можем включать презумпцию виновности», — заявил Крашенинников на заседании Госдумы 10 марта, где идёт рассмотрение поправок к Конституции во втором чтении.
Крашенинников отметил, что к идее Владимира Путина ввести конституционный запрет на двойное гражданство для госслужащих поправками был добавлен запрет на владение счетами в иностранных банках.
Сенатор и соавтор поправок Андрей Клишас ещё в конце февраля заявлял «Фонтанке», что правки в Конституцию не влияют на иностранную недвижимость госслужащих.
Ожидается, что во вторник, 10 марта, Госдума примет во втором чтении законопроект Владимира Путина с поправками к Конституции. 11 марта может пройти третье чтение и голосование в Совете Федерации.
Процедура предписывает вступление поправок в силу только после общероссийского голосования 22 апреля. Эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» рассказал о проблемах с законностью предложенной схемы.