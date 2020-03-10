США начали выводить свои войска из Афганистана

В рамках мирного соглашения с «Талибаном» американские военные покидают Афганистан. Об этом сообщает Associated Press 10 марта со ссылкой на официального представителя американских войск в Афганистане.



По его словам, США сократят численность своих войск в Афганистане с 13 000 до 8600 человек в ближайшие четыре с половиной месяца. Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.



Военные США и их союзники находятся в Афганистане с 2001 года. В последние годы численность американского контингента в Афганистане значительно сократилась.

