США начали выводить свои войска из Афганистана

В рамках мирного соглашения с «Талибаном» американские военные покидают Афганистан. Об этом сообщает Associated Press 10 марта со ссылкой на официального представителя американских войск в Афганистане.
По его словам, США сократят численность своих войск в Афганистане с 13 000 до 8600 человек в ближайшие четыре с половиной месяца. Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.
Военные США и их союзники находятся в Афганистане с 2001 года. В последние годы численность американского контингента в Афганистане значительно сократилась.
29 февраля США подписали с движением «Талибан» мирное соглашение, которое подразумевает вывод всех американских войск из Афганистана. «Талибан», в свою очередь, обязался не укрывать представителей других террористических группировок и провести полноценные переговоры с правительством Афганистана.
После подписания соглашения источники NBC сообщили, что, по версии американской разведки, талибы будут выполнять свою часть сделки лишь пока военные США будут находиться в стране — а потом начнут наступление на позиции правительства Афганистана.