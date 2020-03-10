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10.03.2020 09:20
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США начали выводить свои войска из Афганистана

В рамках мирного соглашения с «Талибаном» американские военные покидают Афганистан. Об этом сообщает Associated Press 10 марта со ссылкой на официального представителя американских войск в Афганистане.

По его словам, США сократят численность своих войск в Афганистане с 13 000 до 8600 человек в ближайшие четыре с половиной месяца. Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.

Военные США и их союзники находятся в Афганистане с 2001 года. В последние годы численность американского контингента в Афганистане значительно сократилась.

29 февраля США подписали с движением «Талибан» мирное соглашение, которое подразумевает вывод всех американских войск из Афганистана. «Талибан», в свою очередь, обязался не укрывать представителей других террористических группировок и провести полноценные переговоры с правительством Афганистана.

После подписания соглашения источники NBC сообщили, что, по версии американской разведки, талибы будут выполнять свою часть сделки лишь пока военные США будут находиться в стране — а потом начнут наступление на позиции правительства Афганистана.

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