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09.03.2020 21:16
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Из России выехали два «Бука», а доехал один. В суде по MH17 заявили о том, что на территорию Украины из России в 2014 году отправляли 2 машины

Сторона обвинения заявила в Окружном суде Гааги, что к месту крушения «Боинга» над Донбассом в 2014 году из России было отправлено две ЗРК «Бук». Одна где-то сломалась.

Как сообщает BBC 9 марта, как минимум о двух «Буках» сообщили прокуроры. Напомним, в 2018 году расследовательская группа Bellingcat сообщила, что нашла человека, руководившего транспортировкой на Украину ЗРК, из которой в итоге был сбит самолет. Им якобы являлся офицер ГРУ Олег Иванников. Между тем, из последнего заявления прокуроров следует, что тот «Бук» до места в итоге не доехал и стрелял на самом деле другой.

Заседание суда по делу о катастрофе началось 9 марта. Обвиняемыми проходят 4 человека: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олега Пулатов, а также еще один подчиненный — Леонид Харченко. Никто из них не присутствует в суде, однако интересы Пулатова представляет адвокат, который заявил, что его подзащитный полностью отрицает свою причастность к гибели самолета.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

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Комментарии (12)

Pilat
Вот как мне нравится всё это. Такое впечатление, что все на самом деле забыли как было дело. А было все банально. Свидомые каждый день долбили с воздуха по ДНР. Причем не просто долбили а запрещенным оружием - фосфорными бомбами. Наша госдума подняла вопрос о том, что нужно нашей авиацией вмешаться в этот процесс и принудить Киев прекратить бомбежки мирных городов. На что Рада тут же возбудилась и пригрозила все самолеты ВКС РФ сбивать и послала свою бригаду буков к границе. И вот когда эти уродцы свидомые настраивали свои системы они как обычно своими кривыми ручками свалили гражданский лайнер. Может по ошибке, что скорее всего, так как у них это не в первый раз, может специально, что вряд ли. Но свалили лайнер именно они.
kran_5e4d90f982a4f
кончайте распространять фуфло - очередную грубо состряпанную провокацию цру против России!
Is fecit cui prodest .... а выгодно бандерлогам и остальной фашиствующей мрази. хотели сбить борт№1 РФ. лоханулись-промахнулись, вот и сочинили про нас
idiot
"Это фсе ниправда - не было никакого "Бука", а был Порошенко с рогаткой - он его и сбил. И вообще не надо было включать кондиционер"© потреотнЯ
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