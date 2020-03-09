Из России выехали два «Бука», а доехал один. В суде по MH17 заявили о том, что на территорию Украины из России в 2014 году отправляли 2 машины
Сторона обвинения заявила в Окружном суде Гааги, что к месту крушения «Боинга» над Донбассом в 2014 году из России было отправлено две ЗРК «Бук». Одна где-то сломалась.
Как сообщает BBC 9 марта, как минимум о двух «Буках» сообщили прокуроры. Напомним, в 2018 году расследовательская группа Bellingcat сообщила, что нашла человека, руководившего транспортировкой на Украину ЗРК, из которой в итоге был сбит самолет. Им якобы являлся офицер ГРУ Олег Иванников. Между тем, из последнего заявления прокуроров следует, что тот «Бук» до места в итоге не доехал и стрелял на самом деле другой.
Заседание суда по делу о катастрофе началось 9 марта. Обвиняемыми проходят 4 человека: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олега Пулатов, а также еще один подчиненный — Леонид Харченко. Никто из них не присутствует в суде, однако интересы Пулатова представляет адвокат, который заявил, что его подзащитный полностью отрицает свою причастность к гибели самолета.
Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.