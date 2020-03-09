Из России выехали два «Бука», а доехал один. В суде по MH17 заявили о том, что на территорию Украины из России в 2014 году отправляли 2 машины

Сторона обвинения заявила в Окружном суде Гааги, что к месту крушения «Боинга» над Донбассом в 2014 году из России было отправлено две ЗРК «Бук». Одна где-то сломалась.



Как сообщает BBC 9 марта, как минимум о двух «Буках» сообщили прокуроры. Напомним, в 2018 году расследовательская группа Bellingcat сообщила, что нашла человека, руководившего транспортировкой на Украину ЗРК, из которой в итоге был сбит самолет. Им якобы являлся офицер ГРУ Олег Иванников. Между тем, из последнего заявления прокуроров следует, что тот «Бук» до места в итоге не доехал и стрелял на самом деле другой.