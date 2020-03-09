Родственники более 80 погибших на рейсе MH17 намерены добиваться компенсации от обвиняемых
Финансовых компенсаций от обвиняемых намерены добиваться родственники 84 пассажиров, погибших в сбитом над Донбассом «Боинге» в 2014 году. 9 марта в Нидерландах начался суд по делу о крушении самолета.
О позиции родственников сообщил Хендрик Стейнхёйс, председательствующий судья в Окружном суде Гааги. По его словам, 49 человек собираются выступить в начавшемся суде. Напомним, обвиняемыми следствие называет четырех человек: бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина, бывший главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского и его заместителя Олега Пулатова, а также еще одного подчиненного — Леонида Харченко. Ни один из них не участвует в заседаниях суда.
Дело о крушении «Боинга» было частично передано в суд в ноябре 2019 года. Накануне родственники погибших расставили перед консульством России в Гааге 298 пустых кресел — по числу жертв катастрофы.
Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.