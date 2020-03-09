FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
67.52р75.84р
09.03.2020 14:27
13
Печать

Родственники более 80 погибших на рейсе MH17 намерены добиваться компенсации от обвиняемых

Финансовых компенсаций от обвиняемых намерены добиваться родственники 84 пассажиров, погибших в сбитом над Донбассом «Боинге» в 2014 году. 9 марта в Нидерландах начался суд по делу о крушении самолета.

О позиции родственников сообщил Хендрик Стейнхёйс, председательствующий судья в Окружном суде Гааги. По его словам, 49 человек собираются выступить в начавшемся суде. Напомним, обвиняемыми следствие называет четырех человек: бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина, бывший главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского и его заместителя Олега Пулатова, а также еще одного подчиненного — Леонида Харченко. Ни один из них не участвует в заседаниях суда.

Дело о крушении «Боинга» было частично передано в суд в ноябре 2019 года. Накануне родственники погибших расставили перед консульством России в Гааге 298 пустых кресел — по числу жертв катастрофы.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

perekuz
Требовать надо не с обвиняемых, а с виновных, а это не одно и то же.
260623941
надо с организатора убийства пендосов взыскать все до копейки
но к сожалению правосудия в европе нет .Поэтому будет высший суд каждому и черной обезьяне Обаме и Байденам и все украинской нечести
MarinaTs
Опечалили некоторые пейсатли... Вспомнился недавний случай со сбитой балериной. Такие же родственнички-xапуги примирились получив бабосики. Как "интересно" жить стало - жизнь погибшиx родныx и близкиx стала измеряться деньгами.... Ну-с, доживут эти пейсатели до "праздника" и на своей улице...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний