Родственники более 80 погибших на рейсе MH17 намерены добиваться компенсации от обвиняемых

Финансовых компенсаций от обвиняемых намерены добиваться родственники 84 пассажиров, погибших в сбитом над Донбассом «Боинге» в 2014 году. 9 марта в Нидерландах начался суд по делу о крушении самолета.



О позиции родственников сообщил Хендрик Стейнхёйс, председательствующий судья в Окружном суде Гааги. По его словам, 49 человек собираются выступить в начавшемся суде. Напомним, обвиняемыми следствие называет четырех человек: бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина, бывший главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского и его заместителя Олега Пулатова, а также еще одного подчиненного — Леонида Харченко. Ни один из них не участвует в заседаниях суда.