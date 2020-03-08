В Петербурге суд отправил домой 14-летнего подозреваемого в убийстве. Он не вернётся в квартиру, где погиб друг
Колпинский районный суд избрал меру пресечения для подростка, которому вменяют умышленное убийство сверстника. Свободу его передвижений на ближайшие два месяца ограничили пределами квартиры, но не местом преступления.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Артём Баконин, к вечеру 8 марта удовлетворено ходатайство следствия о домашнем аресте 14-летнего сына судьи. Об аналогичной мере просила защита несовершеннолетнего фигуранта.
Местом временной изоляции до 7 мая определена квартира, но не адрес регистрации на улице Ижорского Батальона, где накануне вечером смертельное огнестрельное ранение получил 15-летний школьник.
Подозреваемый признаёт свою причастность, но не желание убить. На допросе он рассказал, что взял отцовское помповое ружьё, чтобы порисоваться перед приятелями, выстрел был случайностью.
По факту возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ — умышленное причинение смерти другому лицу. Вилка наказаний предусматривает лишение свободы от 6 до 15 лет, уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как вечером 7 марта на лестничной площадке дома по улице Ижорского Батальона нашли тело подростка, после чего спецназ зашёл в квартиру судьи Третьего кассационного суда. Его 14-летний сын запаниковал и сбежал, поиски продолжались до утра 8-го числа. Мальчика нашли в Пушкине, ночь, по словам адвоката, он провёл в лесу.