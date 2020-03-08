В Петербурге суд отправил домой 14-летнего подозреваемого в убийстве. Он не вернётся в квартиру, где погиб друг

Колпинский районный суд избрал меру пресечения для подростка, которому вменяют умышленное убийство сверстника. Свободу его передвижений на ближайшие два месяца ограничили пределами квартиры, но не местом преступления.



Как сообщил «Фонтанке» адвокат Артём Баконин, к вечеру 8 марта удовлетворено ходатайство следствия о домашнем аресте 14-летнего сына судьи. Об аналогичной мере просила защита несовершеннолетнего фигуранта.

Местом временной изоляции до 7 мая определена квартира, но не адрес регистрации на улице Ижорского Батальона, где накануне вечером смертельное огнестрельное ранение получил 15-летний школьник.