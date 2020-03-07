Пензенская прокуратура попросила снизить размер наказания двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области направила апелляционное представление на приговор фигурантам признанной в России террористической организации «Сеть», сообщает 7 марта «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.
«Прокуратура считает, что двоим фигурантам — Максиму Иванкину и Андрею Чернову — следует снизить по одной из статей обвинения (статья 205 УК РФ) размер наказания, так как оно было рассчитано с нарушением норм законодательства. Поскольку в отношении них в качестве смягчающего обстоятельства признано способствование ими расследованию, то для назначения наказания существуют определенные ограничения по сроку», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что апелляцию будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам 3 окружной военный суд.
Напомним, судебный процесс над Виктором Филинковым и Юрием Бояршиновым в Петербурге отложили до 23 марта, продлив им меру пресечения.
10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым участникам «Сети». Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14, Максиму Иванкину — 13, Михаилу Кулькову — 10, Василию Куксову — 9 и Арману Сагынбаеву — 6.
Адвокаты всех фигурантов обжаловали решение суда.
Между тем сайт Московской Хельсинкской группы опубликовал заявление, в котором говорится о том, что правозащитники имеют достаточно доказательств пыток многих фигурантов дела, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под давлением. Авторы потребовали наказать должностных лиц, причастных к пыткам молодых людей.
14 февраля у здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против приговора прошла серия одиночных пикетов, в которых приняло участия несколько сотен человек.