Покойники и младенцы. Навальный рассказал, кого разрабатывали в рамках «дела ФБК»

В тексте, фото которого опубликовал политик, говорится, что оперативно-разыскное мероприятие «наведение справок» проводились в феврале 2020 года в отношении людей, чьи инициалы совпадают с данными 2-летнего сына менеджера проектов ФБК Леонида Волкова и 3-летней дочери директора фонда Ивана Жданова. Заблокировали счета и у однофамильца директора фонда. «Спрашиваю у Жданова: а кто этот несчастный родственник? Жданов отвечает: не знаю такого», — комментирует политик.

Политик Алексей Навальный 6 марта опубликовал фрагменты документов Басманного суда Москвы, из которых следует, что оперативные мероприятия в рамках «дела ФБК» ведутся в отношении малолетних детей сотрудников фонда и умершего 14 лет назад человека.

Также полиция установила местонахождение отца главы юридического отдела ФБК Славы Гимади. «Это по-настоящему замечательная работа полиции. Одна проблема: даже я знаю, что Славин отец был довольно известным ученым в РАН и он умер 14 лет назад», — добавляет Навальный, поясняя, что по запросу в интернете первой же ссылкой выходит некролог.



Кроме того, в документе говорится, что у дочери Навального арестован счет в банке ВТБ. «А ни у кого из нас нет счета в ВТБ. Что такое?» — комментирует политик. Он пояснил, что речь идет о социальной карте школьника, которую в Москве выдают всем учащимся. Она используется для поездок в метро.



Напомним, 3 марта стало известно, что счета Алексея Навального и членов его семьи, в том числе несовершеннолетних детей и родителей, заблокированы. По мнению политика, сумма «минус 75 млн рублей» в интернет-банке «безошибочно указывает на «дело ФБК».



Уголовное дело об отмывании Фондом борьбы с коррупцией денег было возбуждено в августе 2019 года, как считают сотрудники ФБК, из-за пожертвований, которые были переведены в биткоинах. По всей России у сотрудников ФБК прошли обыски, а осенью фонд включили в список иноагентов.

