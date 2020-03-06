«Ведомости»: В поправках к Конституции не будет запрета на иностранную недвижимость для чиновников и депутатов. Слишком многим пришлось бы от нее отказаться

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», - подчеркнул собеседник издания.

В проект поправок к Конституции не вошел запрет на владение иностранной недвижимостью — иначе от нее пришлось бы отказаться десяткам депутатов и чиновников (или уйти со своих постов). Об этом 6 марта пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

Запрет на зарубежную недвижимость предлагали внести в основной закон страны депутаты Николай Арефьев (КПРФ) и Константин Слыщенко («Единая Россия»), однако их поправки отклонили. Сам Владимир Путин в послании к Федеральному собранию говорил только о запрете на иностранное гражданство и счета — он коснется президента, парламентариев, членов правительства и глав иных федеральных органов, губернаторов, омбудсменов, судей и прокуроров.



Согласно декларациям за 2018 год, недвижимостью за рубежом владели 26 депутатов Госдумы и 9 членов Совета Федерации.



«Про недвижимость там ничего не сказано. Меня они (запрет на двойное гражданство и иностранные счета. — прим. ред.) никак не касаются», — говорил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас в интервью «Фонтанке». В декларации у него указано наличие дома и земельного участка в Швейцарии.



Сейчас российские законы разрешают федеральным госслужащим владеть недвижимостью за рубежом, но они обязаны указывать такие активы в декларации. Подробный разбор поправок к Конституции читайте в материале «Фонтанки».