«Когалымавиа» требует у не признавших катастрофу над Синаем терактом властей Египта 200 млн долларов. Если выиграют, обещают поделиться с семьями жертв

Об этом пишет РБК 5 марта, ссылаясь на представителя обеих компаний Оксану Головину. Документы были переданы в Постоянный арбитражный суд (PCA, Permanent Court of Arbitration) при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге еще в 2017 году, но только в 2020-м состоялись первые слушания по делу. Три года стороны обменивались документами и выясняли, туда ли подан иск.

Разорившаяся после взрыва на борту летевшего в Петербург самолета авиакомпании «Когалымавиа» и туристический холдинг Prince Group подали иск к египетским властям на 200 млн долларов. В сумму входит прямой ущерб и инвестиционные потери.

В требуемую сумму вложены средства и за сам самолет, и за упущенную выгоду. Сформирована она по принципу Ongoing concern — это допущение о том, сколько бы стоили компании при условии, что свою деятельность им прекращать бы не пришлось.



В судебном иске указаны несколько пунктов претензий. Утверждается, что власти Египта знали о сомнительной системе безопасности в аэропорту, за 4,5 года после трагедии страна так и не сообщила официальное заключение о причине крушения, власти не взяли на себя ответственность за гибель 224 человек и никак не компенсировали потери их семей. Помимо этого, теракт сделал невозможным для компаний продолжать свою деятельность.



Представители компаний заверили, что если суд встанет на их сторону и компенсация будет получена, то часть денег они выплатят семьям погибших.



Накануне стало известно, что суд в Египте не признал катастрофу терактом и считает неустановленным факт нахождения погибших на борту.