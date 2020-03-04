Египет не признал терактом авиакатастрофу A321 над Синаем и кто был на борту — не знает

Апелляционный суд Каира вынес неоднозначное решение по иску семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синаем осенью 2015 года по дороге в Санкт-Петербург, пишет 4 марта «Коммерсантъ». Суд отклонил претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают заявители, террористы взорвали лайнер. Само крушение представители Египта считают аварией, а не терактом, хотя СКР и ФСБ России уже проверяют причастность к преступлению конкретных террористов.

Тридцать семей потребовали через суд компенсации по 3 млн долларов за каждого погибших от компании-перевозчика «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах». Вторая серия исков, также по 3 млн, была подана к бывшему премьер-министру Египта Шерифу Исмаилу (занимавшему пост на момент крушения) и трём его подчиненным: главам министерств внутренних дел, финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос бомбы на борт.

Суд хоть и признал «незаконное вмешательство» в полёт неких «третьих лиц», но никак не связал взрыв и гибель 224 человек с действиями чиновников. Кроме того, он считает не доказанным сам факт нахождения погибших на борту, а также родственные и наследственные отношения между истцами и жертвами (в России все погибшие не только установлены, в том числе и с помощью экспертизы ДНК, но и уже давно похоронены). По этой причине суд не стал рассматривать иски к авиационной и страховой компаниям. В России большая часть родственников жертв трагедии подавала гражданские иски в Замоскворецкий райсуд Москвы. Они требовали компенсаций на общую сумму 54 миллиарда рублей, получили весьма скромные по международным нормам выплаты, напоминает издание. «Ингосстрах» в 2017 году объявил, что родственники погибших получили все выплаты в рамках закона об обязательном страховании ответственности перевозчика — по 2 миллиона 25 тысяч рублей. Правда, нормы закона не позволили произвести выплаты родственникам 20 пассажиров, поскольку те не имели на это права.

31 октября 2015 года Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров, в том числе 27 детей, и семь членов экипажа, все они погибли. Это была крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.