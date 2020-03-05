Депутаты Петербурга просят главу ЦИК допустить наблюдателей на общероссийское голосование по Конституции

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга и муниципальных парламентариев в открытом письме на имя главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой требует обеспечить допуск наблюдателей от парламентских партий к проведению и подведению итогов общероссийского голосования по изменениям Конституции 22 апреля.

Текст обращения опубликован в четверг, 5 марта, в Facebook председателя регионального отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной.

«Для обеспечения эффективного независимого наблюдения за ходом голосования и подведения его итогов считаем необходимым наделение политических партий, имеющих представительство в Государственной думе ФС РФ, правом назначения наблюдателей. Требуем внести соответствующую норму в формируемый Центральной избирательной комиссией РФ порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — сказано в обращении.



Группа депутатов, среди которых, помимо лидера петербургских эсеров Марины Шишкиной, оказались коммунист Ольга Ходунова, Максим Резник, представители ЛДПР и «Яблока», отмечает, что разработка ЦИКом порядка подготовки и проведения общероссийского голосования завершается в пятницу, 6 марта.

«Считаем непосредственное участие парламентских политических партий в контроле за ходом общероссийского голосования и подведения его итогов обязательным условием для соблюдения демократического принципа гласности, который должен применяться в отношении любого формата всенародного волеизъявления в целях сохранения неприкосновенности его результатов вне зависимости от его названия и правового статуса», — завершают своё обращение к Памфиловой подписанты.

Ранее соавтор конституционных поправок сенатор Андрей Клишас заявлял «Фонтанке», что за нарушения на общероссийском голосовании будет предусмотрена точно такая же ответственность, как за нарушения на выборах. Его коллега по рабочей группе для выработки поправок, депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнял, что за нарушения на этом плебисците будет установлена уголовная ответственность до 4 лет лишения свободы.

