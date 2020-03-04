FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 18:04
1
Печать

После ввода военной полиции из РФ в сирийский город Серакаб армия Асада отбилась от атак протурецких сил

Сирийская армия смогла отбить две атаки поддерживаемых Анкарой отрядов оппозиции и даже выдвинуться в контрнаступление после того, как накануне в Серакаб прибыли российские военные.

«Сирийская арабская армия вновь перехватила инициативу в южном Идлибе после отражения серии атак со стороны поддерживаемых Турцией сил. <...> Армия, как сообщается, продвигается на север к городу Хазари», — рапортует 4 марта издание Al Masdar.

Сирийские военные отмечают, что бойцы Фронта национального освобождения понесли серьезные потери, однако точные цифры не называются. Журналисты полагают, что протурецкие силы пытались занять большую территорию перед назначенной на 5 марта встречей президентов Турции и России.

Напомним, что Серакаб — это стратегически важный пункт около трассы М5, которая соединяет Дамаск с Алеппо.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

evilman
Сообщение в наших СМИ из Сирии в последнее время очень напоминают сообщения из Афгана в советских СМИ в начале 1980 года: на фотографиях в газете "Правда" улыбающиеся российские мальчики в форме ВДВ раздают учебные пособия афганским школьникам, сажают деревья и заняты строительством...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний