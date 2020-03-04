После ввода военной полиции из РФ в сирийский город Серакаб армия Асада отбилась от атак протурецких сил

Сирийская армия смогла отбить две атаки поддерживаемых Анкарой отрядов оппозиции и даже выдвинуться в контрнаступление после того, как накануне в Серакаб прибыли российские военные.



«Сирийская арабская армия вновь перехватила инициативу в южном Идлибе после отражения серии атак со стороны поддерживаемых Турцией сил. <...> Армия, как сообщается, продвигается на север к городу Хазари», — рапортует 4 марта издание Al Masdar.



Сирийские военные отмечают, что бойцы Фронта национального освобождения понесли серьезные потери, однако точные цифры не называются. Журналисты полагают, что протурецкие силы пытались занять большую территорию перед назначенной на 5 марта встречей президентов Турции и России.

