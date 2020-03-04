Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением торжественного приема от имени губернатора Петербурга и представительства МИД России, посвященного Международному празднику весны 8 Марта, будет запрещена остановка на набережной Мойки :

В ближайшие дни автомобилисты не смогут припарковаться на нескольких улицах в центре Петербурга: сначала из-за губернаторского приема, затем из-за киносъемок. Последние также перекроют переулок Гривцова 8 марта.

с 0:00 5 марта до 2:00 7 марта — по нечетной стороне на участке от Гороховой улицы до дома 75–79В по набережной реки Мойки;

с 10:00 6 марта до 2:00 7 марта — по нечетной стороне у дома 73 по набережной Мойки.

Затем из-за съемок художественного фильма Алексея Германа-младшего «Воздух» с 17:00 7 марта до 20:00 8 марта будет запрещена остановка транспорта в переулке Гривцова от Казанской улицы до набережной Мойки.

А 8 марта с 10:00 до 20:00 для киношников движение на этом участке будут перекрывать, но не более чем на 15 минут в течение часа.

Исторический фильм «Воздух» посвящен военным авиаторам. Съемки картины уже идут, в январе для них также приостанавливали движение в Адмиралтейском районе Петербурга. В середине февраля на Петроградской стороне внимание горожан привлекла одна из декораций для фильма — макет самолета, который везли по улице в грузовике.