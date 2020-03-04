Автомобили в России оснастят датчиками, которые будут предупреждать о нарушениях ПДД

Машины оснастят системами помощи водители, которые смогут распознавать разметку, сигналы светофоров и дорожные знаки. Данные будет анализировать специальный модуль и передавать их водителю на экран бортового компьютера или же сообщением, пишет 4 марта « Известия » со ссылкой на Росстандарт. При этом система будет видеть знаки и светофоры на расстоянии от 30 до 100 метров и будет функционировать на скорости до 150 километров в час.

Датчики оповещения о возможном нарушении правил дорожного движения (ПДД) планируют устанавливать на собранные в России автомобили. Такие меры предусматривает новый национальный стандарт.

По словам заместителя генерального директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» (разработчик документа) Дениса Ендачева, ГОСТ уже прошел публичное обсуждение и сейчас находится на стадии утверждения. В Росстандарте сообщили, что стандарт примут до конца года.

Технические возможности автопроизводителей позволяют реализовать такой функционал. Потенциальный рынок устройств оценивается в 40–60 млрд рублей в год.