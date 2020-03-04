FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 07:44
5
Печать

Автомобили в России оснастят датчиками, которые будут предупреждать о нарушениях ПДД

Датчики оповещения о возможном нарушении правил дорожного движения (ПДД) планируют устанавливать на собранные в России автомобили. Такие меры предусматривает новый национальный стандарт.

Машины оснастят системами помощи водители, которые смогут распознавать разметку, сигналы светофоров и дорожные знаки. Данные будет анализировать специальный модуль и передавать их водителю на экран бортового компьютера или же сообщением, пишет 4 марта «Известия» со ссылкой на Росстандарт. При этом система будет видеть знаки и светофоры на расстоянии от 30 до 100 метров и будет функционировать на скорости до 150 километров в час.

По словам заместителя генерального директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» (разработчик документа) Дениса Ендачева, ГОСТ уже прошел публичное обсуждение и сейчас находится на стадии утверждения. В Росстандарте сообщили, что стандарт примут до конца года.

Технические возможности автопроизводителей позволяют реализовать такой функционал. Потенциальный рынок устройств оценивается в 40–60 млрд рублей в год.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Pilat
А на сколько ж машины подорожают?
Петр Петров
В копилку платона и глонаса, очередной побор, под личиной благонамериния!
patrik120
И тогда школота разучится смотреть на дорогу от слова совсем... Все будут на гаджеты надеяться
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний